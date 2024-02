Województwo małopolskie jednym z liderów w zakresie rozwoju psychiatrii. W regionie działa 15. Centrów Zdrowia Psychicznego Aleksandra Łabędź

Psychiatria to jedna z dziedzin medycyny, na której rozwój w Małopolsce jest kładziony szczególny nacisk. - W Polsce mamy nierównomierny rozwój psychiatrii, ale to Małopolska jest liderem zmian – podkreśliła dr. n. med. Anna Depukat, Kierownik Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Spośród 106 Centrów Zdrowia Psychicznego, które funkcjonują w całym kraju, 15 działa właśnie Małopolsce. Obejmują one obszar Krakowa i Tarnowa, a także 15 powiatów.