Władze Krakowa wnioskują do rządu o rezygnację z kanału ulgi. Mieszkańcy chcą tam parku

Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig rozmawiał niedawno z nowym ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem w sprawie ostatecznej rezygnacji rządu z planów Kanału Krakowskiego. Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków! wystąpiło z inicjatywą, żeby utworzyć park na terenach będących dotychczasową rezerwą pod kanał.

- W rozmowie z ministrem poruszyłem kwestię Kanału Krakowskiego, który moim zdaniem jest przejawem anachronizmu, ponieważ został wymyślony jeszcze w czasach cesarza Franciszka Józefa. Obecnie teren, gdzie planowano inwestycję jest już w części zabudowany. Gdyby kanał powstał, to Dębniki stałyby się wyspą. Poprosiłem, by ten nierealny pomysł został wykreślony z planów - mówi wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. Przyznaje, że rezygnacja z budowy Kanału Krakowskiego (kanał ulgi) byłaby też ważna ze względu na plany budowy przez miasto Trasy Pychowickiej (od ul. Grota-Roweckiego do ul. Księcia Józefa). - Gdyby brano pod uwagę Kanał Krakowski, to budując tą trasę musielibyśmy bardzo zagłębić jej tunel, tak by w przyszłości nad nim mógł powstać kanał. To bardzo podrożyłoby koszty inwestycji drogowej. Chcielibyśmy tego uniknąć i zaplanować Trasę Pychowicką z płytszym tunelem - wyjaśnia wiceprezydent Andrzej Kulig.

Teraz czeka na wizytę w ministerstwie infrastruktury, podczas której ma szerzej omówić tematy ważnych inwestycji dla miasta, w tym kanału ulgi, który jest planowany od ponad wieku. Jako pierwsi chcieli go budować pod Wawelem jeszcze austriaccy zaborcy. Pierwotne założenie było takie, że kanał miał chronić miasto przed powodzią. Zaplanowano go jako odnogę Wisły omijającą zabytkowe centrum; po jego budowie Dębniki stałyby się wyspą. Za poprzedniego rządu PiS ministerstwo infrastruktury stało na stanowisku, że Kanał Krakowski "to koncepcja budowy połączenia w obrębie aglomeracji krakowskiej, które poprzez Kanał Śląski będzie łączyło Odrę z Wisłą. Jego realizacja przyczyni się do stworzenia korytarza transportowego i wykorzystania potencjału śródlądowego transportu wodnego na południu Polski. Dodatkowo realizacja projektu Kanału Śląskiego i Kanału Krakowskiego może stworzyć połączenie z drogą wodną Ostrawa".

Przypomnijmy, że Kanał Śląski, o długości ok. 93 km, miałby połączyć Odrę z Wisłą oraz Górnośląski Okręg Przemysłowy, Rybnicki Okręg Węglowy z Krakowem. Z Wisłą ma łączyć się w okolicach Oświęcimia, a z Odrą w rejonie Kędzierzyna-Koźla.

Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków! wystąpiło już z inicjatywą, żeby utworzyć park na terenach będących dotychczasową rezerwą pod Kanał Krakowski. - Wkrótce może zostać zniesiona rezerwa terenu pod tzw. kanał ulgi, co rodzi pytania o przyszłość sporej zielonej enklawy ciągnącej się przez gęsto zabudowane obszary. Dlatego Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków! rozpoczyna dzisiaj zbiórkę podpisów pod inicjatywą utworzenia ogólnodostępnego parku, którego dwie części mógłby się rozciągać od. ul. Konopnickiej do ul. Kapelanka oraz od ul. Ceglarskiej do ul. Pychowickiej - informuje Krzysztof Kwarciak, przewodniczący Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków! - Dostępu do zielonej oazy w wielu miejscach strzeże przerdzewiałe ogrodzenie, a mieszkańcy tylko z oddali mogą oglądać bujną przyrodę. Warto wreszcie udostępnić tereny krakowianom i zadbać, żeby urokliwy zakątek nie stał się wkrótce placem budowy. Proponujemy, żeby lokalizację nazwać Parkiem Ulgi co nawiązywałoby do wcześniejszego przeznaczania terenu pod kanał i było odniesieniem do zgłaszanej przez wielu mieszkańców potrzeby tworzenia zielonych zakątków, gdzie można znaleźć wytchnienie od zgiełku miasta - dodaje.

Część terenów przewidzianych pod kanał została zabudowana. Dlatego ewentualny ,,Park Ulgi” miałby się składać z dwóch części.

Pierwszy fragment parku obejmowałby obszar w rejonie ulic: Konopnickiej, Komandosów, Rozdroże i Kapelanki. Teren jest podzielony na wiele działek, które w wielu wypadkach wyglądają jednak na opuszczone, bo można się natknąć na sporo ruin różnych mniejszych budowli, a ogrodzenia są zardzewiałe.

- Na części obszaru znajdują się ogródki działkowe lub ich pozostałości, ale da się wytyczyć sporej wielkości park bez ingerowania w ROD-y - zaznacza Krzysztof Kwarciak. Druga część parku obejmowałaby rejon ulic Ceglarskiej, Kobierzyńskiej, Pychowickiej i Świętego Jacka. - Spory fragment terenu porasta bardzo urokliwy lasek, do którego ciężko się jednak dostać ze względu na ogrodzenia - informuje Krzysztof Kwarciak. -

Choć wykupy wiązały by się z wydatkami to byłaby jednak świetna inwestycja dla mieszkańców, która mogłaby przynosić korzyści przez pokolenia. Tereny od dziesiątek lat są wyłączone z zabudowy, a obecnie obowiązujące plany przeznaczają parcele na zieleń, co może zmniejszyć koszty zakupu. Mówimy o jednej z ostatnich enklaw przyrody w gęsto zurbanizowanym obszarze. Takie miejsca są na wagę złota i warto wykorzystać okazje jaka się pojawia - dodaje.

W Stowarzyszeniu Ulepszamy Kraków! zwracają uwagę, że kluczową zaletą terenów będących rezerwą pod kanał jest dzika przyroda. - Dlatego tworząc park nie powinno się wylewać olbrzymiej ilości betonu i stawiać jakiś świecących fontann jak to często w Krakowie bywa. Aby miejsce sensownie służyło mieszkańcom wystarczyłoby rozebrać ogrodzenia, wytyczyć parę ścieżek i postawić trochę ławek oraz posprzątać śmieci, a także usunąć kilka ruin - przekonuje Krzysztof Kwarciak.