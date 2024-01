Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa Koalicji 15 Października. Są prowadzone rozmowy

Podczas konferencji w Tarnowie Władysław Kosiniak-Kamysz wymienił nazwisko posła Ireneusza Rasia (Centrum dla Polski, które wchodzi w skład Koalicji Polskiej z udziałem PSL). Odebrano to jako sugerowanie, że krakowski poseł związany obecnie z PSL mógłby być tym wspólnym kandydatem na prezydenta. W grze jest już Aleksander Miszalski. Wśród potencjalnych kandydatów wskazywani są też poseł Rafał Komarewicz (Polska 2050 Szymona Hołowni) i wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig (bez przynależności partyjnej).

- Pracujemy nad tym, by był jeden wspólny kandydat na prezydenta Krakowa. Myślę, że warto kontynuować współpracę w ramach Koalicji 15 Października. To, że potrafimy ze sobą rozmawiać jest premiowane przez wyborców - mówi Piotr Kempf, szef PSL w Krakowie. - Wiceprezydent Andrzej Kulig cały czas deklaruje chęć startu w wyborach z poparciem prezydenta Jacka Majchrowskiego, mamy Rafała Komarewicza, który zdobył dużo głosów w wyborach parlamentarnych i ma silny mandat poselski, podobnie jak wiceminister sportu Ireneusz Raś. Trzecia Droga ma argumenty do rozmów z Platformą Obywatelską i z posłem Aleksandrem Miszalskim. Dobrze byłoby, aby spośród tych kandydatów wyłoniony został jeden wspólny. Myślę, że ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w Warszawie po rozmowach premiera Donalda Tuska, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i marszałka Sejmu Szymona Hołowni, a my się do niej dostosujemy - dodaje.