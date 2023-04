Wkrótce w Krakowie wielkie święto amatorów planszówek

Gry planszowe od dobrych kilkunastu lat przeżywają swój wielki renesans. Rozrywka młodzieży w czasach PRL-u dziś stanowi świetną alternatywę dla gier komputerowych, o czym świadczą choćby niezliczone spotkania miłośników planszówek skierowane do różnych grup wiekowych. Także same gry przeszły wielką metamorfozę. Popularny niegdyś "Chińczyk" w zestawieniu z dzisiejszymi hitami "Carcassone", "Diuną" czy "Catan" to kompletnie inny świat.

O tym, co w trawie piszczy w świecie gier planszowych, będzie okazja przekonać się podczas majowych targów „Book Game 2023”. W tegorocznej edycji zaplanowano, m.in. wydarzenia dla młodzieży oraz spotkania dla nauczycieli i pedagogów szkolnych.

Turniej inauguracyjny do Mistrzostw Polski w „Carcassone”, udział w grze terenowej „Śladami gier planszowych w Krakowie”, rozgrywki gry bitewnej Middle-earth Strategy Battle Game, szachowe rozgrywki symultaniczne z mistrzem świata amatorów – Maciejem Koziejem, turniej szachowy „Człowiek vs Komputer” przy użyciu komputerów szachowych DGT Centaur a także zawody dla seniorów, sesje gier fabularnych RPG z udziałem mistrzów, festiwal gier zręcznościowych gry to zaledwie kilka atrakcji, jakie czekają na uczestników targów „Book Game 2023”.