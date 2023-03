Wiosenne metamorfozy. Zadbaj o siebie!

Tutaj zrelaksujecie się i odpoczniecie od trudów dnia codziennego. A przede wszystkim możecie zrealizować swoje pomysły, aby wyglądać piękniej. W Atelier Bella Capelli każde strzyżenie i koloryzacja są indywidualnie dopasowane do klienta: do typu urody, kształtu twarzy czy koloru oczu. Tutaj uzyskasz fachową poradę, a także kupisz ekologiczne produkty do włosów, takie, które ułatwią dbanie o dobry stan włosów i wpływają na przedłużenie efektu zabiegów.

Pracownia fryzjerska On Red to miejsce, które powstało z fascynacji sztuką fryzjerską. Zespół doświadczonych i profesjonalnych pasjonatów sztuki fryzjerskiej i stylizacji fryzur sprawi, że przeżyjesz metamorfozę. To nie jest tylko strzyżenie czy czesanie, to sztuka! Ogrom wiedzy, doświadczenia, a do tego wspaniała atmosfera, którą otacza się klienta, sprawia, że wizyta tu jest przyjemnością. Twoje włosy będą zachwycone!

Chcesz oddać swą urodę w dobre ręce? Dobrze trafiłaś: La Viva Atelier by Gabriela Nowak to kosmetologia estetyczna, Lips Estetic i laminacja brwi. Pełen profesjonalizm, analiza całościowa i ogrom posiadanej wiedzy pozwalają zdziałać cuda. Pasja i zaangażowanie, a do tego informacje na bieżąco o przeprowadzanych procedurach, pozwalają czuć się bezpiecznie i komfortowo. Po zabiegu Twoje usta i rzęsy będą robić oszałamiające wrażenie.

Babalab Centrum Depilacji Kraków to miejsce, które pokochasz na wiosnę! Tutaj, z profesjonalną pomocą zadbasz o gładkie ciało, a to dzięki wszystkim rodzajom depilacji: laserowej, pastą cukrową, woskiem. Kompleksowa usługa na wysokim poziomie.

Wiosna 2023: Dla zdrowia i urody

W trosce o zdrowie krakowian działa Krakowskie Centrum Tlenoterapii Hiperbarycznej. Spotkasz tu profesjonalne podejście do pacjenta, miłą atmosferę i korzystne pakiety. W trakcie sesji zawsze można skorzystać z porady fizjoterapeuty. Jeśli zależy Ci na zdrowiu i dobrym samopoczuciu, wypróbuj działanie komory hiperbarycznej bez wahania. To nowatorska metoda leczenia. Po kilku zabiegach masz szansę poczuć się dużo lepiej i uzyskać lepszy komfort życia. Personel i miejsce - wyjątkowe.

Marzy Ci się idealny look na wiosnę? Myślisz o tym, by przywrócić skórze młodość i zdrowie? BeautyMed Estetic to rozwiązanie idealne. Tutaj pod troskliwą i fachową opieką specjalistów, możesz skorzystać z najnowszych osiągnięć kosmetologii, medycyny estetycznej i dermatochirurgii. W klinice wykorzystuje się nowoczesne i skuteczne metody redukcji wielu problemów estetycznych, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo zabiegów.

Wyjątkowe stylizacje, świetna technika, sterylność i znajomość ostatnich trendów to Katalpa Beauty&Nails. Stylowe miejsce stworzone z myślą o kobietach, które pragną kompleksowo zadbać o swój zdrowy i piękny wygląd. Indywidualne i profesjonalne podejście do każdego, a do tego nieomal rodzinna, serdeczna atmosfera przyciągają do salonu klientów i klientki.

Zregenerujesz organizm, odzyskasz sprawność i radość życia dzięki Symbioza Masaż&Fizjoterapia. Masaż klasyczny, masaż dla dwojga, tlenoterapia, autorski masaż „Symbioza”- to pełen profesjonalizm, duże zaangażowanie i przemiła atmosfera. Można śmiało podarować też voucher upominkowy na zabiegi - to świetny pomysł na nietuzinkowy prezent.

Barber Shot Nowy Sącz to odrobina luksusu dla panów: męski salon fryzjerski, a także akcesoria do pielęgnacji włosów i zarostu. Znajdziesz ich w Limanowej i w Nowym Sączu. Klimatyczny salon oferuje usługi na wysokim poziomie, a także doradztwo co do przycięcia brody, odpowiedni dobór stylizacji i fryzury. Tu mężczyzna może poczuć się swobodnie.