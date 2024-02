Bądź piękna – Walentynki. Niech ten dzień będzie wyjątkowy

Małe Kaprysy to wyjątkowe miejsce na mapie Krakowa, w którym spełnisz swój kaprys na piękno. Wyjątkowe wnętrza i niezwykły klimat salonu skłaniają do odpoczynku, a elementy SPA, które stanowią nieodłączny element każdego z zabiegów, pozwalają się zrelaksować. W ofercie znajdziesz zabiegi z wykorzystaniem najnowszych technologii, m.in. endermologie, falę uderzeniową, laserowe zamykanie naczyń czy usuwanie przebarwień. Salon zlokalizowany jest na krakowskim Podgórzu, w sąsiedztwie ronda Matecznego.

Możesz mieć świetną stylówkę za małe pieniądze, w duchu Zero Waste! Sieć BIGA jest jednym z liderów w branży polskich secondhandów. Pierwszy sklep na mapie Polski został otworzony w 2004 r. w Krakowie, a teraz sieć posiada ich już kilkadziesiąt. Trafiają tu rzeczy i kolekcje pierwszorzędnej jakości. Miłośnicy markowej odzieży znajdą w BIGA oryginalne produkty topowych marek. Do tego, w przeciwieństwie do masowej produkcji, możemy - za małe pieniądze - zyskać niepowtarzalną stylizację, która przeżyje jeszcze niejeden sezon. Fajnie jest coś zmienić w swojej szafie. Jakość i styl wyróżnią Cię z tłumu!

Bądź piękna! Zakochaj się w sobie nie tylko w Walentynki, odkrywając świat zmysłowych zapachów w perfumerii niszowej Lulua. Zanurz się w niezwykle romantycznej kompozycji, jaką jest In Love With Everything od Imaginary Authors. Poczuj zastrzyk radości! Delikatne płatki róży z dużą dawką malin zapewnią błogość, a ciepłe nuty drzewa sandałowego w połączeniu cukru z palmy kokosowej otulą i nadadzą zmysłowej aury, która przyciągnie każdego. To zapach, który rozjaśni każdy szary dzień i sprawi, że w jego towarzystwie na nowo zakochasz się w życiu.

Walentynki - to wyjątkowe święto, w którym dzielimy się miłością. Podaruj sobie odrobinę piekna Freepik

EGO MED SPA to nie tylko miejsce; to filozofia piękna i dbałości o siebie. To nowoczesne centrum pielęgnacji urody istnieje od 2004 r., z pasją podnosząc standardy kosmetologii. Łącząc doświadczenie i nowoczesne technologie, oferują najnowocześniejsze i najskuteczniejsze zabiegi, zachowując indywidualne podejście do każdej osoby. Tu misją jest nie tylko poprawa wyglądu, ale przede wszystkim podniesienie komfortu i pewności siebie. Jest to miejsce, gdzie zapomnisz o problemach dnia codziennego. Tu znajdziesz spokój, relaks i kompleksową opiekę nad swoim ciałem i duszą.