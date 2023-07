WIOŚ nie przebada zanieczyszczenia rzeki Drwinki zielonym barwnikiem. Nie pobrał próbek wody. "Barwnik nie jest niebezpieczny" Bartosz Dybała

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie nie pobrał próbek wody z rzeki Drwinki, która ostatnio zmieniła kolor na zielony. To efekt dostania się do niej barwnika z sieci ciepłowniczej, który jednak zarówno WIOŚ jak i Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej uważa za bezpieczny dla środowiska. Ekolodzy alarmowali, że na dnie rzeki znaleźli martwe bezkręgowce, głównie pierścienice. Nie wiadomo, co było przyczyną ich śmierci. I zapewne się tego nie dowiemy, skoro pracownicy WIOŚ nie mają czego badać.