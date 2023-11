Kraków. Śnięte ryby w starorzeczu Wisły. Sprawą zajęła się policja Bartosz Dybała

Krakowska policja prowadzi postępowanie w sprawie śnięcia ryb, do którego doszło w starorzeczu Wisły w Podgórkach Tynieckich. Obecnie akta zostały przekazane do prokuratury, która ma podjąć dalsze decyzje. Jak alarmował strażnik rzek organizacji ekologicznej WWF Paweł Chodkiewicz, w starorzeczu zginęły dziesiątki ryb, w tym m.in. bardzo duże sandacze. Policja sprawdza, czy doszło do zanieczyszczenia środowiska w znacznych rozmiarach.