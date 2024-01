Wiemy, jak sprzedaje się Encyklopedia Krakowa za 400 zł. Radny apeluje, aby miasto udostępniło książkę za darmo w internecie Marcin Banasik

Wydawcą Encyklopedii Krakowa jest Biblioteka Kraków, współwydawcą – Muzeum Krakowa, a partnerem wydania Archiwum Narodowe w Krakowie. fot. Anna Stasiak/Muzeum Krakowa

Od połowy października do końca 2023 r. miasto sprzedało zaledwie 590 egzemplarzy dwutomowej „Encyklopedię Krakowa”. Do przedsięwzięcia zaangażowano około 300 osób, a w miejskiej encyklopedii znalazło się ponad 6 tysięcy haseł, które dotyczą między innymi: życia społecznego, kulturalnego, historii czy samorządu. - Efekty prowadzonych ze sporym rozmachem prac są, jak widać dostępne tylko dla nielicznych - mówi Krzysztof Kwarciak, radny, który zwraca się z postulatem, żeby udostępnić za darmo w internecie miejską publikację. Urzędnicy odpowiadają, że planują uruchomić wersję internetową w ciągu kilku lat, ale na razie nie ma na to pieniędzy.