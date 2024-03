Wielki wyścig w Podłężu na rzecz Rity Malinkiewicz

Łączone siły z Tomaszem Marczyńskim

18 maja, kiedy to odbędą się zawody, upłynie pod znakiem sportu i działalności charytatywnej. W Podłężu koło Krakowa, gdzie ma siedzibę firma, na starcie stanie 300 osób, które będą miały do pokonania 50 km (kobiety) bądź 85 (mężczyźni).

- Chodzi mi o integrację branży, bo na co dzień z sobą walczymy, rywalizujemy – tłumaczy ideę tego pomysłu. - A pomaganie buduje – to hasło przewodnie naszego wyścigu.

To ona wpadła na pomysł, by dzięki ukochanemu kolarstwu zrobić coś dobrego dla innych. Właśnie organizuje pierwsze Mistrzostwa Polski Branży budowlanej w kolarstwie szosowym. Ma mocne wsparcie – Tomasza Marczyńskiego, byłego znakomitego kolarza, który organizuje swój cykl wyścigów. Oboje zapraszają do Puszczy Niepołomickiej, gdzie odbędzie się ta rywalizacja.

Pomoc dla Malinkiewicz i innych

- Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to Rita przejedzie z nami część dystansu – uśmiecha się Gibek. - Będziemy zbierać środki na jej rehabilitację. Po raz pierwszy przyjechała do nas na początku tego roku. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem jej hartu ducha i ciężkiej pracy, którą wykonuje. Ta dziewczyna się nie poddaje. Trzeba jej pomóc. Jako Fundacja Rodziny Maj im. Piotra Maja, wspieramy wiele osób. Teraz zbieramy na rehabilitację i specjalną dostawkę do roweru Rity. Będziemy również zbierać środki dla Lenki, na badania kliniczne nad lekiem, który pomoże jej żyć. Pomagamy oddziałowi onkologii i hematologii szpitala w Prokocimiu dofinansowując obiady dla rodziców chorych dzieci. Fundacja pomaga również ofiarom pożarów. Podczas wieczoru charytatywnego, który w zeszłym roku zorganizowaliśmy we współpracy z dwoma innymi fundacjami, zebraliśmy prawie1,5 mln złotych z licytacji.