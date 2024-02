Wisła Kraków. Mariusz Kutwa - zawodnik uniwersalny z szansą na podwójny awans

- Pomyślałem, że to jest docenienie ciężkiej pracy, jaką wykonywałem do tej pory. Dla mnie to też było wielkie przeżycie, również szczęście, że wreszcie doczekałem się na ten oficjalny debiut w pierwszej drużynie - nie krył Mariusz Kutwa po końcowym gwizdku meczu w Rzeszowie.

Dla Mariusza Kutwy ostatni czas jest wyjątkowo bogaty w wydarzenia. Raptem miesiąc temu podpisał nowy kontrakt z Wisłą Kraków, przedłużając umowę do 30 czerwca 2026 roku z opcją kolejnej prolongaty. Wygląda również na to, że na stałe został włączony do pierwszego zespołu. No, a w niedzielę przyszedł wreszcie ligowy debiut, na który 20-letni zawodnik trochę się naczekał, bo przecież w kręgu zainteresowania trenerów pierwszej drużyny jest od dłuższego czasu.

Debiut, duże przeżycie, emocje. Trzeba sobie było z tym wszystkim poradzić. Kutwa tłumaczy, jaki znalazł na to sposób: - Dostałem jasne instrukcje od trenerów. To pozwoliło mi się skupić bardziej na tym, co mam do wykonania na boisku niż na tych moich emocjach, które towarzyszyły debiutowi w I lidze.

Dodaje również: - Wykonywałem to, co miałem wykonać, starałem się zachować spokój przy zagraniach. Cieszę się również z tego faktu, że mój debiut przypadł akurat na taki mecz, w którym wygraliśmy. To dodatkowy powód do zadowolenia.

Mariusz Kutwa jesienią był przede wszystkim zawodnikiem, który grał w drugiej drużynie. Wisła II Kraków jest zdecydowanym liderem IV ligi małopolskiej, a Kutwa jednym z jej najważniejszych piłkarzy. Tłumaczy, że nie podchodzi do gry w tej ekipie za karę. Pytany czy teraz z taką samą ochotą zagra w meczu drugiej drużyny, mówi: - To, że trenuję dzisiaj z pierwszym zespołem nie oznacza oczywiście, że nie trafię do drugiego i nie będę tam już grał. Mnie to nie sprawia żadnego problemu. Jeśli taka będzie decyzja trenerów, że mam pomóc w rezerwie, to pójdę do rezerwy i tak jak zawsze, gdy wychodzę na boisko, będę starał się zagrać po prostu na sto procent.