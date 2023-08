Wielki plan dla zieleni miał chronić przyrodę w Krakowie, ale został storpedowany przez inwestorów. Miasto dostało za niego... nagrodę

Oczko w głowie byłej wiceprezydent Krakowa

Dokument dotyczy 215 terenów zielonych, rozproszonych po całym mieście. Obejmuje 10 proc. powierzchni Krakowa i ma służyć przede wszystkim ochronie cennej przyrody. Był sporządzany przez miejskich planistów w wielu etapach. Następnie kolejne części ważnego dokumentu uchwalała Rada Miasta Krakowa. Jakiś czas temu plan miejscowy zaczął się jednak wykruszać. I to na obszarach, które są wizytówką stolicy Małopolski. Mowa bowiem m.in. o Zakrzówku, któremu ponownie grozi zabudowa.

Plan zaskarżony do sądu

- Dokument został zaskarżony do sądu przez osoby prywatne, jak również instytucje oraz podmioty publiczne. Ostatecznie przyczyną stwierdzenia nieważności jego części była wadliwie sporządzona - w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego - prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego - poinformowała nas Emilia Król z biura prasowego urzędu miasta.

Zdaniem Mariusza Waszkiewicza z Towarzystwa już widać konsekwencje wyroku. Do magistratu wpłynęły wnioski o warunki zabudowy dla działek w rejonie ul. św. Jacka i Pychowickiej. Trafiły do urzędu miasta w listopadzie 2022 r., czyli już po wydaniu przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku, który jest datowany na czerwiec. Ze złożonych do krakowskiego magistratu wniosków wynika, że inwestor rozważa wybudowanie czterech domów jednorodzinnych bądź dwóch bloków z garażem podziemnym.