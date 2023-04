Wielkanoc 2023 w Krakowie. Z koszyczkiem na Rynek, a na barwny odpust na Zwierzyniec

Wielkanoc to najważniejsze, a także najbardziej radosne święta w Kościele katolickim. Są one też okazją do spotkań i odpoczynku w rodzinnym gronie. W Krakowie dodatkowo w Poniedziałek Wielkanocny odbywa się odpust Emaus na Zwierzyńcu. To jedna z najstarszych i najbarwniejszych krakowskich tradycji. Z kolei bezpośrednio po świętach, we wtorek, zaplanowana jest kolejna edycja Tradycyjnego Święta Rękawki na kopcu Krakusa.

Trwa teraz Wielki Tydzień, bezpośrednio poprzedzający Wielkanoc. W Wielki Piątek we wszystkich kościołach odprawiane jest m.in. nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a w Krakowie można w nim uczestniczyć także przemierzając ulice miasta.

Droga Krzyżowa ulicami Krakowa

Do wspólnej modlitwy na ulicach Kazimierza zapraszają duszpasterze z Bazyliki Bożego Ciała. Z tego kościoła Droga Krzyżowa wyruszy na ulice parafii o godz. 15. Również Bazylika św. Floriana organizuje w Wielki Piątek Drogę Krzyżową - ulicami w centrum miasta. Rozpoczęcie o godz. 20.30. Uczestnicy, z lampionami i świecami, przejdą ul. św. Filipa, Długą, Pędzichów, Szlak, Warszawską, Kurniki, aż na plac kościelny. Zgodnie z zapowiedzią parafii, będą się modlić szczególnie o rychłe zakończenie Wojny na Ukrainie i o pokój na świecie, także m.in. za chorych i samotnych.

Święcenie pokarmów - w kościołach, pod bazyliką, na Rynku i na... stadionie

W Wielką Sobotę (8 kwietnia) od rana w kościołach będzie trwało święcenie pokarmów. Wtedy też wierni odwiedzają w nich - zgodnie z polską tradycją - Groby Pańskie, budowane na Wielki Piątek. W katedrze na Wawelu błogosławieństwo pokarmów przewidziane jest w godz. 11-15, w kolegiacie św. Anny w godz. 12-17, u franciszkanów na krużgankach klasztornych od 10 do 17, w kościele św. Marka w samo południe, a np. w kościele Świętego Krzyża od 10 do 15 co godzinę.

Ale w Krakowie możemy też przyjść z koszyczkiem ze święconką na Rynek Główny lub na... stadion. W Wielką Sobotę metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski pobłogosławi pokarmy na stół wielkanocny: o godz. 10.30 przed Bazyliką Mariacką, a o 11 pod Wieżą Ratuszową. To drugie święcenie odbędzie się w ramach jarmarku wielkanocnego na Rynku Głównym i będzie połączone ze składaniem życzeń mieszkańcom i wszystkim spędzającym święta w Krakowie. Na wspólnym składaniu życzeń świątecznych spotkają się: prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki i abp Marek Jędraszewski.

Jak niemal co roku tradycyjne święcenie pokarmów zaplanowane jest na stadionie Cracovii, w samo południe w Wielką Sobotę. Odbędzie się ono na płycie boiska, a przyniesione koszyczki poświęci kapelan Cracovii - ks. infułat Dariusz Raś, proboszcz parafii mariackiej. "Na obiekt będzie się można dostać przez bramy prowadzące na sektor D (od strony ulicy Józefa Kałuży). Wejście na płytę odbywać się będzie także przez ten sektor. Na teren stadionu będzie można wchodzić od godziny 11.20. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich w celu przedostania się na murawę będą mogły skorzystać z tunelu technicznego znajdującego się pomiędzy sektorami G oraz I" - informują organizatorzy.

Nie odbędzie się natomiast święcenie pokarmów na placach targowych takich jak Stary czy Nowy Kleparz. Kupcy zrezygnowali z organizowania święcenia w czasie pandemii koronawirusa i w tym roku jeszcze także zdecydowali, że nie będą go organizować. Może ten zwyczaj powróci w następnych latach.

Wielkanocne tradycje

Do 10 kwietnia, czyli do Poniedziałku Wielkanocnego, na Rynku Głównym trwa jarmark wielkanocny, którego organizatorem jest Krakowska Kongregacja Kupiecka. Na stoiskach na płycie Rynku można kupić tradycyjne wyroby rzemieślnicze, rękodzieło, produkty wielkanocne, baranki z ciasta do koszyczka... W ostatnim dniu tego kiermaszu będzie można poznać jedną z małopolskich tradycji. W Lany Poniedziałek o godz. 14 na krakowskim Rynku pojawi się Siuda Baba i będzie smarować sadzą oraz szukać swoich następczyń. Siuda Baba to mężczyzna przebrany za usmoloną kobietę, ubraną w podartą spódnicę. Pojawia się w towarzystwie Cygana.

Poniedziałek Wielkanocny to dzień Emausu na Zwierzyńcu, czyli odpustu w parafii Najświętszego Salwatora. Emaus wywodzi się ze średniowiecza, kiedy w wielkanocny poniedziałek odbywała się procesja religijna z Krakowa do wsi Zwierzyniec. Wszyscy, którzy przyjdą na odpustowy kiermasz nieopodal klasztoru Norbertanek (na ulicach Kościuszki i Senatorskiej), zapraszani są też do obejrzenia wystawy fotografii pokazującej, jak Emaus obchodzili nasi pradziadkowie. Będzie ją można oglądać od 9 do 17 wzdłuż trasy odpustu.

Z kolei w Ogrodach Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 przy ul. Senatorskiej 35 w godzinach 12-16 odbędą się warsztaty oraz zabawy dla dzieci i całych rodzin. Można wziąć udział w tworzeniu wielkoskalowej instalacji plenerowej "Drzewko emausowe" albo w warsztatach, których uczestnicy dowiedzą się, jak zrobić prostą zabawkę emausową: piłeczka jojo i drzewko emausowe. Na dzieci czeka też malowanie buziek, zabawy z chustą animacyjną, puszczanie wielkich baniek mydlanych, zabawy z balonami. W programie znalazły się także zajęcia taneczno-animacyjne. Wstęp na wszystkie wydarzenia towarzyszące Emausowi jest bezpłatny.

Świąteczne atrakcje w Krakowie

Do 16 kwietnia trwa 20. edycja Festiwalu Misteria Paschalia - jednego z najważniejszych festiwali muzyki dawnej w Europie. W Wielki Piątek, Wielką Sobotę i w samą Wielkanoc koncerty zabrzmią w Filharmonii Krakowskiej oraz Kopalni Soli "Wieliczka".

W okresie świąt wielkanocnych można też odetchnąć w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będzie otwarty codziennie w godz. 9-19, szklarnie będą czynne od 10 do 18.30 (również w Poniedziałek Wielkanocny). Na świąteczne spacery zaprasza również krakowski ogród zoologiczny - codziennie w godz. 9-19 (kasy są czynne do godz. 18). Z dziećmi szczególnie warto zajrzeć do Mini-ZOO, gdzie można teraz oglądać gromadkę maluchów, które przyszły na świat w ostatnich dniach. Jeśli chodzi o Muzeum Krakowa, w Niedzielę Wielkanocną (9 kwietnia) wszystkie jego oddziały są nieczynne. Natomiast w Lany Poniedziałek można odwiedzić oddziały: Fabryka Emalia Oskara Schindlera w godz. 10-14

Wieża Ratuszowa w godz. 11-15

Stara Synagoga w godz. 10-14

Rynek Podziemny w godz. 10-18

Pałac Krzysztofory w godz. 10-18

Muzeum Nowej Huty w godz. 10-17

Dom pod Krzyżem (Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa) w godz. 10-17.

Pozostałe oddziały w tym dniu są nieczynne.

Tradycyjne Święto Rękawki na kopcu Krakusa

We wtorek po Wielkanocy (11 kwietnia), w godz. 11.30-18, będzie trwało Tradycyjne Święto Rękawki na kopcu Krakusa. Motyw przewodni tegorocznych obchodów to "Przybycie Słowian do kraju nad Wisłą". Osoby, które wybiorą się na kopiec (wstęp na wydarzenie jest wolny), będą mogły zobaczyć rekonstrukcje wczesnośredniowiecznych zwyczajów Słowian związane z wiosennym świętem zmarłych, obejrzeć starcie dwóch wielkich armii, jak też zajrzeć do słowiańskiej osady. Jak co roku, Święto Rękawki rozpocznie obrzęd rozpalenia ognia (godz. 12), a tuż po nim odbędzie się zwyczajowy bieg wojów (w pełnym uzbrojeniu) wokół kopca (godz. 12.30). Na szczycie kopca i jego zboczach rozegra się "Walka starych bogów z nowymi" (godz. 14) - bóstwa słowiańskie zatriumfują, a pokonani strażnicy dawnego porządku odejdą do cienistej doliny. Będzie też można poznać krakowską wersję podania o Lechu, Czechu i Rusie, opowiadającego o początkach państwa polskiego (godz. 16.30). Zaprezentowana zostanie również rekonstrukcja tryzny, czyli wczesnosłowiańskiego pochówku (godz. 17.30). Podczas całej imprezy będzie można odwiedzać uroczysko, w którym pokonane i sprowadzone do roli demonów bóstwa będą zwodzić przybyłych, a także spotkać słowiańskie stwory namawiające do osiedlenia się w nowej osadzie - m.in. ubożęta (zamieszkujące domowe zapiecki opiekuńcze duchy). W programie Święta Rękawki znalazł się także koncert zespołu folkowego Daj Ognia (godz. 17).

