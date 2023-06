Wielka ryba z Plant Nowackiego w Krakowie pływa pośród morza kwiatów i zaprasza dzieci do zabawy

Plac zabaw na Plantach Nowackiego. Co ciekawego się tam znajduje?

Główna atrakcja placu – sporych rozmiarów drewniana ryba lipień – w lipcu 2022 r. uległa uszkodzeniu podczas wichury, ucierpiały także inne elementy małej architektury, w tym burta statku oraz kółka na linie. Ryba musiała zostać oddana do naprawy, która ze względu na zakres robót (konieczność odbudowy całej głowy z wykorzystaniem nowych materiałów) i niestandardowość obiektu zajęła kilka miesięcy. Prace już się zakończyły i ten najbardziej charakterystyczny element został z powrotem zamontowany na swoim miejscu - przekazali pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej

Choć największą atrakcją placu zabaw przy Plantach Nowickiego jest drewniana ryba, nie brakuje też innych atrakcji dla dzieci. Znajduje się tam mała piaskownica, statek, zjeżdżalnie, drabinki, huśtawki i siatki do wspinania. Dla rodziców pilnujących swoich pociech ustawione klimatyczne altanki i sporo ławeczek.

Ryba na Plantach Nowackiego. Skąd się tam wzięła?

Dużo osób zadaje sobie to pytanie. Dlaczego głównym motywem placu zabaw jest ryba, a nie inne elementy bardziej kojarzące się z Krakowem? Odpowiedź jest prosta. W tym miejscu, w okresie średniowiecza, znajdował się spory staw. To właśnie stąd łowione ryby trafiały na królewskie stoły! Trzeba przyznać, że architekci w całkiem kreatywny sposób nawiązali do historii tego miejsca, tworząc bardzo ciekawy plac zabaw.