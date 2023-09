Więcej przestrzeni i limit wejść. Będą zmiany na Targach Książki

26. edycja Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie dopiero za kilka tygodni, odbywać się będzie od 26 do 29 października.

Zmiany organizacyjne

Rokrocznie Targi Książki przyciągają tysiące uczestników, w zeszłym roku hale przy ul. Galicyjskiej odwiedziło około 47 tysięcy czytelników, przed pandemią było to 60, a nawet 65, tysięcy, jak informowali nas organizatorzy. Mimo że nie była to rekordowa edycja, to nastręczyła sporo problemów organizatorom. Uczestnicy informowali, że mimo zakupionego wcześniej biletu, musieli stać w długich kolejkach, donosili o problemach związanych z parkowaniem i wyjazdem oraz problemem z przemieszczaniem się po targowych halach. Na niedogodności narzekali również wystawcy. Mówiło się o frekwencyjnym sukcesie i porażce organizacyjnej.

W tym roku stanie w wielogodzinnych kolejkach ma się nie powtórzyć, usprawniona ma zostać także komunikacja wewnątrz hal.

Zmianą, na którą powinni przygotować się odwiedzający będą limity wejść na targi.