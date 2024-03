Młodzi artyści z Krakowa pod dachem Hevre. Można trafić na niezłą sztukę!

Targi Młodej Sztuki to okazja, by zobaczyć, jak twórcze zainteresowania młodzi artyści zamieniają w sztukę, ale też okazja, by ich poznać. Dla artystów tego rodzaju spotkanie z publicznością to również cenne doświadczenie. A w Hevre można nie tylko oglądać prace, ale też je kupić, a przede wszystkim poznać twórców zanim ich prace zagoszczą w słynnych galeriach.

Poszukiwacze unikatowych prezentów czy oryginalnych akcentów do wnętrz tu znajdą wiele ciekawych tropów.