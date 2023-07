Wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk: "To miasto ma grać w Lidze Mistrzów". Wkrótce radni poznają strategię na lata 2030-2050?

- Kraków ma być miastem bezpiecznym, otwartym i sprawiedliwym. To miasto przyjazne dla mieszkańców. To miasto ma grać w Lidze Mistrzów, a nie w naszej Ekstraklasie. Kraków poprzez jakość życia ma zasysać mieszkańców, nie tylko z okolicy. Trzeba domknąć III obwodnicę, żeby II obwodnica mogła spełniać rolę Plant. Do tego rozwój transportu publicznego - mówił Jerzy Muzyk.