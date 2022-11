Wiceprezes Cracovii i były sekretarz generalny PZPN zatrzymani przez CBA - informują Sportowe Fakty

Akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego została przeprowadzona w Warszawie. Według informacji, jakie podał Jadczak, sprawa dotyczy nieprawidłowości przy podpisywaniu umowy z jednym ze sponsorów.

Jak informuje portal WP SportoweFakty, to ciąg dalszy śledztwa prowadzonego od dłuższego czasu w Szczecinie w sprawie nieprawidłowości w piłkarskiej centrali. To jeden z tropów tzw. afery melioracyjnej, w której pojawiły się m.in. wątki przyjmowania łapówek oraz nakłaniania do ich wręczenia dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Istotnym tematem postępowania służb była także dystrybucja biletów na Euro 2016. W opisywanym tu wypadku może jednak chodzić o kontrakt PZPN podpisany z jednym ze sponsorów, producentem wody mineralnej.

W ubiegłym roku pisał o tym Piotr Nisztor z "Gazety Polskiej": "Wątpliwości śledczych budzi rola, jaką odgrywała przy tym podkarpacka spółka OSTTAIR, której współwłaścicielem był Jakub T., członek zarządu PZPN. Od początku głównym przedmiotem działalności tej firmy było wybudowanie farmy wiatrowej – projekt nie udał się do dziś. Mimo to zainkasowała ona wynagrodzenie, będące de facto prowizją – jak podejrzewają śledczy – za doprowadzenie do podpisania przez PZPN umowy sponsoringowej polskiej kadry piłkarskiej". I dalej: "W czerwcu 2018 roku T. sprzedał udziały w OSTTAIR. Ze spółki wycofała się też jego rodzina".