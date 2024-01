"Weekend z Kazikiem" - dwa koncerty Kazika Staszewskiego 12 i 13 stycznia w krakowskim klubie Studio

Kazik & Kwartet ProForma

Historia tej kolaboracji sięga roku 2012, gdy Kwartet zaprosił Kazika Staszewskiego - wokalistę zespołu Kult, do wspólnego wykonania kilkunastu piosenek autorstwa Stanisława Staszewskiego podczas jednego z koncertów. Ten, również w zamierzeniu jednorazowy projekt, zaowocował opracowaniem wspólnego programu koncertowego złożonego z piosenek Taty oraz kilku piosenek Kazika, rzadko bądź nigdy nie wykonywanych na żywo, kolejnymi koncertami w tym składzie, a ostatecznie powołaniem do życia pełnoprawnego projektu Kazik & Kwartet ProForma.

W 2015 roku Kazik i Kwartet ProForma wydali wspólny album „Wiwisekcja” na którym znalazły się interpretacje takich utworów jak „Oddalenie”, „Sztos”, „Deszczowe psy” czy „Gdybym wiedział to co wiem”. Kolejnym owocem współpracy było koncertowe wydawnictwo DVD „Diwidisekcja”, na którym pojawił się składający się z 31 utworów set. 19 maja 2017 do sklepów trafiła kolejna wspólna płyta Kazika Staszewskiego i Kwartetu ProForma. Ostatecznie wydawnictwo otrzymało tytuł "Tata Kazika kontra Hedora".

Kazik

W czerwcu 2020 światło dzienne ujrzał najnowszy solowy album Kazika, zatytułowany “Zaraza”. Na płytę złożyło się piętnaście premierowych kompozycji, w tym wręcz legendarny już utwór "Twój ból jest lepszy niż mój", który w ciągu kilku dni od premiery w serwisie YouTube zebrał prawie 19 milionów odsłon, a także zyskał gigantyczny odzew mediów i słuchaczy.

Na krążku Kazik powrócił do komentowania rzeczywistości politycznej i społecznej w charakterystycznym dla siebie stylu. Wyraziste, nieco ironiczne i wyjątkowo aktualne teksty - znak rozpoznawczy Staszewskiego - nabrały szczególnego znaczenia w kontekście sytuacji epidemiologicznej, a ciekawe aranżacje Wojtka Jabłońskiego dodały niezwykłego charakteru.