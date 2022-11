Wczasy w tę niedzielę w Krakowie. Popularny duet wystąpi 13 listopada w klubie PAON

Duet Wczasy Jakub Żwirełło i Bartłomiej Maczaluk, którzy łączą w swojej muzyce polską zimną falę z synth-popowymi przebojami w stylu lat 80. i 90. Debiutancka płyta Wczasów „Zawody” podbiła serca wielu słuchaczy i recenzentów, a przez niektórych odebrana została nawet jako manifest pokoleniowy. Album trafił do różnych zestawień najlepszych polskich płyt 2018 roku.

- Nie boimy się żadnych tematów. Piszemy tylko o tym, co nas dotyka w danym momencie. Był taki moment, że dotknęło nas to, co się dzieje w Polsce, więc o tym napisaliśmy, a gdy był moment romantyczny – stworzyliśmy romantyczną piosenkę. Raczej nie wymyślamy historii. Zamiast tego piszemy o rzeczach, które są nam bliskie, o własnych obserwacjach i przeżyciach - mówi Jakub Żwirełło.