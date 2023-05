Wawelskie arrasy królewskie pojechały do Wilna, uświetnią obchody 700-lecia założenia miasta

Jak informuje Zamek Królewski na Wawelu, wileńska wystawa to pokaz bezprecedensowy i jedyny w swoim rodzaju, nigdy wcześniej bowiem królewska kolekcja w takim rozmiarze nie została udostępniona poza wawelskie wzgórze. Dla wileńskiego Muzeum Narodowego to także wydarzenie o doniosłym znaczeniu - największe wystawiennicze przedsięwzięcie o charakterze międzynarodowym w tym roku. 3 maja wystawę w wileńskim muzeum otworzą Andrzej Betlej i Vydas Dolinskas, dyrektorem Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.

"Szesnastowiecznym odbiorcom arrasy imponowały rozmiarami i blaskiem złotych i srebrnych nici. Współczesny widz, stając naprzeciw tapiserii biblijnych dostrzeże w nich m.in. nawiązania do mistrzów włoskiego renesansu, Rafaela, Michała Anioła. Wśród nich monumentalne tkaniny figuralne ze scenami z Księgi Rodzaju (m.in. Budowa wieży Babel – 482 cm x 812 cm), werdiury z przedstawieniami zwierząt wpisanymi w krajobraz (m.in. Jednorożec-żyrafa i ryś, Walka lamparta z niedźwiedziem) oraz arrasy herbowe (m.in. arras z monogramem króla SA i globusem, groteska z herbami Polski i Litwy oraz postacią Cerery)" - wyjaśniają wawelscy kustosze.

Historia królewskich arrasów to poniekąd zapis dziejów Polski: ukrywane przed Szwedami, zrabowane na polecenie carycy Katarzyny, wywiezione galerem wiślanym na trzy dni przed wkroczeniem Niemców do Krakowa w 1939 roku. W czasie wojny cenne wawelskie zabytki trafiły najpierw do Rumunii, potem do Francji i, przez Anglię, do Kanady.