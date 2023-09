Wawel jest Wasz: Sprawiamy, że sztuka i kultura stają się niezapomnianym doświadczeniem

- Festiwal „Wawel jest Wasz” odbył się w zeszłym roku po raz pierwszy. Z jakim przyjęciem spotkała się ta niekonwencjonalna inicjatywa?

- Jesteśmy bardzo dumni z tego, co udało nam się osiągnąć w zeszłym roku. Zespół Zamku Królewskiego na Wawelu zaskoczył odbiorców i pokazał, że tożsama z Wawelem sztuka dawna może inspirować do zupełnie nieoczywistych działań. Odkrywamy ikoniczne muzeum na nowo, patrząc na bezcenne zbiory w zupełnie inny sposób. W czasie niespełna trzech dni Wawel staje się centrum kulturalnym Krakowa, dając odbiorcom wiele nowych możliwości. Dlatego zdecydowaliśmy się kontynuować zainicjowane w zeszłym roku wydarzenia. Będą one towarzyszyć również największej w tym roku wystawie czasowej w zamku.

- No właśnie: w tym roku inspiracją dla festiwalu ma być wystawa „Obraz Złotego Wieku”, która zostanie otwarta 15 września. Jak ma się ona do programu imprezy?

- Wiek XVI i XVII, czyli okres panowania dynastii Jagiellonów, był wyjątkowym czasem w historii Rzeczpospolitej i Europy. Dynamicznie rozwija się nauka, mamy do czynienia z imponującym rozkwitem kulturowym i artystycznym. To także czas wielkich odkryć geograficznych i rozwój astronomii (a historycznie – astrologii). Będziemy konfrontować dokonania dawnych czasów ze współczesnymi odkryciami naukowymi i sprawdzać jak to, co zostało zainicjowane w XVI i XVII wieku wpłynęło na doświadczaną dziś współczesność.