Wakacje w dobie koronawirusa. Większość Polaków planuje urlop w kraju. Zobacz, jakie atrakcje czekają na ciebie w Małopolsce

Aż 87 proc. Polaków, którzy planują urlop w najbliższych miesiącach, zamierza spędzić go na terenie Polski - poinformowała Polska Organizacja Turystyczna. Zdaniem specjalistów pozwala to z optymizmem spojrzeć na perspektywę tegorocznych wakacji. Najczęściej wybierane kierunki to góry (34 proc.), morze (27 proc.) lub miejscowości położone przy jeziorach (16 proc.). POT przygotowała specjalną stronę internetową, gdzie prezentowana jest oferta turystyczna Małopolski. Zobacz, gdzie warto wybrać się w regionie w te wakacje, przechodząc do kolejnych zdjęć w galerii.

