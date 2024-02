W Zakopanem zima przywitała się z wiosną. Spadł śnieg i na Gubałówce przysypał... sztuczne krokusy

Zima zaspała i próbuje się obudzić na Podhalu. Niespodziewanie spadł śnieg, którego tak brakowało przez ostatnie tygodnie. Tymczasem ferie zimowe zbliżają się ku końcowi, a górale tego sezonu turystycznego raczej nie uznają za najlepszy w ostatnich latach. Zobaczcie piękne zdjęcia z ośnieżonej Gubałówki, Tatr gdzie wrócił biały puch i samego Zakopanego. I kierowcy - uważajcie na drogach!

Nadchodzi ocieplenie, ale w kilku miejscach na Podhalu zima zaskoczyła. Ostatnim podrygiem "zaatakowała" góry, drogi i punkt widokowy na Gubałówce. Ci, którzy spędzają ferie w Zakopanem i już mieli dość topniejącego śniegu, trawiastych plam na stokach narciarskich - mogą poczuć się szczęśliwcami. Zima zrobiła im prezent, rzutem na taśmę. Kilka dni temu Zakopane wyglądało zupełnie inaczej...

Co dalej? Jaka pogoda nas czeka w Małopolsce?

21.02.2024 07:30 - 07:30 22.02.2024 (Środa/Czwartek)

W dzień zachmurzenie duże, miejscami możliwe większe przejaśnienia. Opady deszczu, w górach powyżej 1200 m n.p.m. opady śniegu. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C, w rejonach podgórskich od 3°C do 6°C, wysoko w Beskidach od -2°C do 1°C, na szczytach Tatr około -3°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami możliwe rozpogodzenia. Początkowo zanikające opady deszczu, a w górach śniegu. Temperatura minimalna od 1°C do 4°C, w rejonach podgórskich od -2°C do 1°C, wysoko w Beskidach od -2°C do 0°C, na szczytach Tatr około -3°C. Temperatura minimalna w górach wystąpi wieczorem, potem wzrost temperatury o około 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr może powodować zamiecie śnieżne.

22.02.2024 07:30 - 07:30 23.02.2024 (Czwartek/Piątek)

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami rozpogodzenia. Na południu województwa miejscami możliwe słabe opady deszczu, w Tatrach deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C, w rejonach podgórskich od 5°C do 8°C, wysoko w Beskidach od 1°C do 3°C, na szczytach Tatr około 2°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowy, w dolinie Wisły miejscami słaby, zmienny. W rejonach podgórskich wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowy. Wysoko w górach wiatr silny i bardzo silny (od 45 km/h do 55 km/h), w porywach do 90 km/h, południowy i południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami rozpogodzenia.

Miejscami możliwe słabe opady deszczu, zwłaszcza na południu województwa. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C, w rejonach podgórskich od 3°C do 6°C, wysoko w Beskidach od 1°C do 3°C, na szczytach Tatr około 1°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowy, w dolinie Wisły miejscami słaby, zmienny. W rejonach podgórskich wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowy. Wysoko w górach wiatr silny i bardzo silny (od 45 km/h do 55 km/h), w porywach do 100 km/h, południowy i południowo-zachodni.

