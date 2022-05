W tym spektaklu o losach bohaterów zdecydują widzowie. "1984. Ministerstwo Miłości" w Teatrze Ludowym

- Nasz „Rok 1984” jest o tym, jak, jako jednostka, możemy zachować siebie w systemie i jaką nam to daje siłę – podkreśla reżyserka Katarzyna Minkowska. – W trakcie prac nad spektaklem zobaczyliśmy nagranie, w którym jeden z rosyjskich żołnierzy rozmawia z matką. Było to niepokojąco podobne do naszego przesłuchania. Aktualne wydarzenia nadały temu spektaklowi nowy kontekst. Pytanie, czy puenta, na którą wpadliśmy jest „ratująca”.