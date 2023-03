W Tatry weszło w ubiegłym roku aż 4,7 mln turystów! To absolutny rekord frekwencji na górskich szlakach

TPN właśnie potwierdził, że rok 2022 był wyjątkowo tłoczny dla tatrzańskiej przyrody. To widać w statystykach sprzedaży biletów wstępu. Z danych wynika, że przez 12 miesięcy 2022 roku w sumie w góry weszło 4 mln 780 tys. i 25 osób. To dane ze wszystkich punktów wejść na teren parku narodowego – łącznie z turystami, którzy wjechali kolejką linową na Kasprowy Wierch, czy odwiedzili Dolinę Chochołowską i Lejową, gdzie bilety sprzedaje Wspólnota Ośmiu Uprawnionych Wsi w Witowie. To jak na razie był najtłoczniejszy rok od momentu, gdy TPN sprzedaje bilety wstępu w Tatry. W 2021 w sumie po górach wędrowało 4 mln 600 tys., w 2020 - 3 mln 301 tys. 895 osób, w 2019 – 3 mln 758 tys. 131, a w 2018 – 3 mln 779 tys. 460 osób, a np. w 2015 było to 3 mln 180 tys. 644 turystów.