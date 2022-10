W środę 19 października startuje 58. edycja Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie

W tym roku mija dokładnie 60 lat od pierwszej edycji Studenckiego Festiwalu Piosenki, która została zorganizowana w 1962 roku. W międzyczasie dwie edycje się nie odbyły, stąd tegoroczna jest 58. Niemniej jednak krakowska impreza będzie właśnie teraz celebrowała swój jubileusz.

- To pierwszy festiwal od trzech lat, który możemy zrobić bez żadnych obostrzeń, którego organizacja nie jest zagrożona, który może być dokładnie taki, jaki sobie założyliśmy. Taka praca daje nam ogromną radość. Wreszcie nie trzeba gasić nagłych pożarów, żeby festiwal się odbył. Musimy się jednak w tym roku mierzyć z ogromnym wzrostem kosztów realizacji koncertów. Wiąże się to przecież z najprostszymi rachunkami do opłacenia. Tymczasem budżet planowaliśmy rok temu – i starając się o dotacje, nie wiedzieliśmy, że to będzie aż tak wielki skok cenowy – tłumaczy nam Mateusz Marchewka z fundacji organizującej festiwal.