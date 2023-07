W sobotę Kraków będzie tętnił różnymi odmianami muzyki synkopowanej. Szesnasta Noc Jazzu już 15 lipca

Na Małym Rynku wystąpią Roberto Magris Trio, Maciej Sikała i Marcin Ślusarczyk z koncertem „Tribute to Janusz Muniak”, dawno nie widziana Ewa Bem z kwartetem Andrzeja Jagodzińskiego, a także duńska formacja Ida Nielsen & The Funkbots. Start koncertów: godz. 18.

- Dla mieszkańców Krakowa i turystów przygotowaliśmy ponad dwadzieścia koncertów. Wystąpią muzycy z różnych stron świata, którzy zaprezentują różne jazzowe interpretacje i – zapewne – improwizacje. Usłyszymy jazzowe gwiazdy, a także zespoły utworzone specjalnie na to wydarzenie. Noc Jazzu to święto tych, którzy tworzą tę muzykę, tych, którzy ją wykonują i tych, którzy jej słuchają. Wszystkich połączy uniwersalny język muzyki. 15 lipca Kraków stanie się stolicą jazzu - ogłasza Katarzyna Olesiak, dyrektorka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

W tym roku podczas Nocy Jazzu jazzowymi dźwiękami będzie rozbrzmiewać także Filharmonia Krakowska, gdzie odbędzie się Italian Jazz Night. Od godziny 21.00 do północy w Sali Koncertowej i w Sali Błękitnej wystąpią Roberto Magris Trio, Maciej Sikała i Marcin Ślusarczyk, Filippo Dall’Asta i Marek Piątek Django Set, Giulia La Rosa Quintet, Andrea, Beneventano i Aldo Joshua, a także Mike del Ferro Trio i Kacper Smoliński z koncertem „Tribute to Toots Thielemans”.

Największe jazzowe hity w wykonaniu prawdziwych wirtuozów gatunku usłyszymy na scenie zlokalizowanej przy Nowohuckim Centrum Kultury. Swing Revisited Stanisław Soyka i Arek Skolik TRIO przeniosą słuchaczy do czasów, w których „Hallelujah, I just Love Her So” śpiewał Ray Charles, „Don’t Get Around Much Anymore” Nat King Cole, a „Come Sunday” - Mahalia Jackson.

Wszystkich, którzy Noc Jazzu 2023 planują spędzić na terenie Nowej Huty, powinni odwiedzić Mistrzejowice, gdzie zagra Ethno Jazz Orchestra. To projekt powołany specjalnie na ten jeden wieczór. Na słuchających czeka międzynarodowy skład, który zaprezentuje, jak jazz można łączyć z etno. Koncert odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury im. A. Bursy na os. Tysiąclecia 15.

Na koncerty oczywiście zapraszają także wszystkie krakowskie kluby jazzowe: Globus Music Club, Piwnica pod Baranami, Alchemia, Harris Piano Jazz Bar, Strefa oraz Tawerna Żeglarska Stary Port.