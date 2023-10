W sobotę 21 października minie 10 lat, od kiedy Kraków został uznany za Miasto Literatury UNESCO

Wzmocnienie literackiego rynku Krakowa

– Czekaliśmy na ten tytuł ponad cztery lata. Kiedy w październiku 2013 roku zadzwonili do nas przedstawiciele Sekretariatu UNESCO w Paryżu, czuliśmy ogromną radość. A potem zaczęła się długa, ale i satysfakcjonująca praca, budowanie zespołu koordynującego program KMLU, rozwój sieci partnerów, ale i definiowanie tego, co jest ważne - mówi Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

W 2013 roku Kraków dołączył do sieci Miast Kreatywnych jako siódme miasto świata, aby zwiększać dostęp do kultury i promować praktyki twórcze – na tle lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Przyznanie tytułu było świadectwem docenienia krakowskiego dziedzictwa kulturowego oraz lokalnego środowiska.

Jubileusze i rocznice literackiego Krakowa

– Świętować w takim gronie, to prawdziwa przyjemność. Ale też świetna okazja, by przypomnieć, że Kraków Miasto Literatury UNESCO to nie tylko program kulturalny pod skrzydłami KBF-u, ale właśnie cały literacki ekosystem tego miasta: twórcy, wydawcy, księgarze, bibliotekarze, instytucje kultury oraz czytelnicy: bez ich zainteresowania nasze działania nie miałyby szans na powodzenie – podkreśla Urszula Chwalba, kuratorka programu KMLU.

To właśnie w oparciu o współpracę z partnerami w ramach programu KMLU rozwijały się: Festiwal Conrada, Festiwal Miłosza, Festiwal Bomba Megabitowa, Festiwal Literatury dla Dzieci czy Krakowski Festiwal Komiksu. Ważnym aspektem było ustanowienie Nagrody KMLU dla twórców i wydawców związanych z miastem oraz Nagrody Conrada – dla najlepszych debiutujących twórców. Do listy dodajmy platformę branżową, jaką stał się Kongres Książki, i podpisaną w ubiegłym roku Konwencję Krakowską oraz wsparcie dla księgarń kameralnych, a także całoroczne projekty i programy rezydencji literackich – w Krakowie dzieje się dużo, merytorycznie i kompleksowo.

Portrety literackiego Krakowa na Plantach

Spacerem po literackim Krakowie

W sobotę – w okrągłą rocznicę przyznania tytułu i w przededniu rozpoczęcia piętnastej edycji Festiwalu Conrada – odbędzie się wyjątkowy spacer, którego uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z literackim charakterem Krakowa. Z przewodniczką Anną Hojwą zwiedzimy księgarnie, antykwariaty i siedziby krakowskich wydawnictw a nawet kawiarnie czy uniwersytety. Zobaczymy także Kraków jako jedyne miasto na świecie, w którym mieszkało w tym samym czasie dwoje laureatów literackiej Nagrody Nobla. W trakcie wspólnej wyprawy tropem literatury poznamy ciekawostki i zajrzymy do niedostępnych na co dzień miejsc. Spacer z tłumaczeniem na polski język migowy.

Literacki Kraków w Radiu Kraków Kultura

Nowa strona internetowa literackiego Krakowa

Jubileusz to także czas na zmiany, dlatego program Kraków Miasto Literatury UNESCO już dziś zachęca do zajrzenia na nową stronę internetową miastoliteratury.pl. Nowoczesny i świeży design, dyskretna elegancja i nowy układ treści – to cele, które przyświecały pracującemu nad nią zespołowi KBF-u. Strona, jak przekonają się wkrótce użytkownicy, jest przejrzysta i przyjazna. Pozwala na zapoznanie się z najważniejszymi projektami prowadzonymi w KMLU oraz z literacką historią miasta. Zaimplementowano na niej także nowe funkcjonalności, które mają ułatwić dostęp do informacji o programach wsparcia dla twórców oraz aktualnych wydarzeniach przeznaczonych dla czytelników.