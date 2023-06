W poszukiwaniu Smoka Krakuska i Salamandry Sandry. Gdzie można kupić maskotki igrzysk europejskich?

- Wyprodukowano łącznie niemal 18 tysięcy sztuk oficjalnych maskotek igrzysk. Są one elementem gift packow dla zawodników, przeznaczone są też do ceremonii medalowych oraz działań promocyjnych. Mamy też trzy punkty sprzedaży maskotek. Są do nabycia w wiosce zawodniczej dostępnej dla ekip uczestniczących w igrzyskach. Mieszkańcy mogą je kupić w Krakowie w oficjalnej fun zonie na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego i przy stadionie Wisły - informuje Dawid Gleń ze spółki Igrzyska Europejskie 2023.