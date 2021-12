W odnowionym Pałacu Krzysztofory otwarto wystawę, która się będzie zmieniać wraz z Krakowem Małgorzata Mrowiec

„Kraków od początku, bez końca” - taki tytuł nosi ekspozycja stała, która zajęła główną siedzibę Muzeum Krakowa, Pałac Krzysztofory po jego trwającym kilkanaście lat remoncie. - Poszukując swoich źródeł w przeszłości, w najważniejszych elementach tożsamości Krakowa, dochodzimy w naszej opowieści do współczesności. Ale ta współczesność będzie się zmieniała - opowiadał kurator wystawy Kamil Stasiak. - Wystawa jest skonstruowana tak, że będzie się zmieniała zgodnie z tym, co będzie się działo w Krakowie. Dzięki temu będzie "odporna" na to, co przyniesie przyszłość - tak jak odporne, czy też zmienne powinny być miasta, w których żyjemy.