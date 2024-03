W Nowohuckim Centrum Kultury rozmawiają o skutecznej pomocy osobom doznającym przemocy domowej OPRAC.: Aleksandra Łabędź

„Rola specjalisty w skutecznej pomocy osobom doznającym przemocy domowej” to temat konferencji organizowanej przez MOPS w Nowohuckim Centrum Kultury od 20 do 21 marca. W trakcie jej trwania uczestnicy dowiedzą się o profesjonalnym podejściu do sytuacji wsparcia oraz granicach kompetencji specjalisty uczestniczącego w procesie pomagania.