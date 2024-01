W Małopolsce pasażerowie pokochali kolej. Nowe dane mogą zaskakiwać

Oto szczegółowe dane UTK:

W dwóch województwach wzrost liczby pasażerów przekroczył 1 mln. Były to województwa pomorskie (1,4 mln) i małopolskie (1,1 mln). Najwięcej podróżnych odprawiono w województwach: mazowieckim (23,2 mln), pomorskim (19,4 mln) i wielkopolskim (8,5 mln). Dla większości województw to najlepszy kwartał po pandemii.

Spośród wszystkich 16 województw Mazowsze charakteryzuje się największym udziałem w liczbie odprawionych pasażerów. W III kwartale 2023 r. prawie ¼ podróżnych w Polsce została odprawiona właśnie w tym województwie (udział 24,5%, spadek o 2,9 punktu procentowego). Drugie z kolei województwo, pomorskie, ma udział na poziomie 20,6%. W tym przypadku wzrósł on o 0,8 punktu procentowego. Udział pozostałych województw nie przekroczył dwucyfrowej liczby. Spadek tego wskaźnika odnotowano w przypadku siedmiu województw.

Wskaźnik wykorzystania kolei liczony jako iloraz wszystkich przewiezionych pasażerów w okresie lipiec-wrzesień 2023 r. i liczby mieszkańców kraju według danych Głównego Urzędu Statystycznego wyniósł 2,5. Oznacza to, że przeciętny mieszkaniec naszego kraju w III kwartale korzystał z kolei średnio 2,5 razy. W porównaniu do III kwartału 2022 r. poziom wskaźnika wzrósł o 0,1. W podziale na województwa wskaźnik wzrósł w 13 regionach. Spadki odnotowały województwa: mazowieckie (-0,32), świętokrzyskie (-0,03) i zachodniopomorskie (-0,01). Największy wzrost wskaźnika wykorzystania kolei odnotowano w województwie pomorskim – o 0,61. W trzech województwach w III kwartale 2023 r. wskaźnik wykorzystania kolei osiągnął poziom powyżej średniej. Były to województwa: pomorskie (8,24), mazowieckie (4,21) i dolnośląskie (3,15).