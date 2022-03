W krakowskich szkołach i przedszkolach uczy się już ponad 3,5 tys. dzieci z Ukrainy Ewa Wacławowicz

Andrzej Banas

Krakowski magistrat poinformował w piątek, 18 marca, że w krakowskich szkołach uczy się już ponad 3,5 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy, z czego 2,5 tys. uczęszcza do podstawówek, 207 do liceów, techników i szkół branżowych, a aż 729 do przedszkoli. W wielu placówkach są nauczyciele władający językami ukraińskim lub rosyjskim - w samorządowych szkołach pracuje ich niemal 140. Młodzież może liczyć także na wsparcie asystentów wielokulturowych, którzy są zatrudnieni w ponad 35 krakowskich szkołach.