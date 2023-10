W Krakowie w niektórych komisjach wyborczych zabrakło kart do głosowania, w jednej zabrakło urny. Głosowanie było przedłużone do... 23.20

O godz. 23.20 z lokalu wyborczego w VII LO przy ul. Skarbińskiego w Krakowie wyszli ostatni głosujący, a w pokoju obwodowej komisji wyborczej nr 124 rozległy się brawa. To właśnie do tego punktu od popołudnia ustawiały się długie kolejki chętnych do głosowania.

- Z wielkim poczuciem spełnionego obowiązku mogę poinformować, że o 23.20 obwodowa komisja wyborcza nr 124 zakończyła swoją pracę w zakresie obsługi wyborców i za niedługo przystąpi do kolejnych czynności - ogłosił w rozmowie z dziennikarzami Marek Jasica, przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej nr 124 w Krakowie (w VII LO przy ul. Skarbińskiego). - Myślę, że mogę być dumny ze swojego zespołu, który dał z siebie wszystko, pracując tak wytrwale i żmudnie przez cały dzień i przedłużając swoją pracę przez te kolejne godziny - dodał. Przewodniczący komisji, do której od popołudnia ustawiały się gigantyczne kolejki, przyznał, że - według dostaw dodatkowych kart - można wnioskować, że głos oddało ok. 2,5 tys. osób. Krytyczna sytuacja panowała w lokalu przy ul. Skarbińskiego od popołudnia. Do głosowania zapisało się tam wielu studentów mieszkających w pobliskich akademikach. Kolejka od godzin popołudniowych ciągnęła się daleko poza teren szkoły, wzdłuż ulicy Skarbińskiego. Urząd miasta dowoził natomiast dodatkowe karty i urny do głosowania.

- Staliśmy w tej kolejce niecałe trzy godziny, prawie do godz. 19. Są trzy komisje, ale kolejka jest tak naprawdę tylko do jednej z nich, gdzie zostaliśmy automatycznie przypisani, tak jak większość osób z miasteczka studenckiego AGH" – powiedział PAP po oddaniu głosu Tomasz, mieszkający w Domu Studenckim "Olimp". Ostatni z tego lokalu wyszli po godz. 23.

Wybory 2023 w Krakowie. Głosowanie po 21

Przed niektórymi lokalami wyborczymi w Krakowie do ostatniej chwili były wielkie kolejki, ale – jak poinformował PAP Piotr Bukowski z urzędu miasta – członkowie wszystkich OKW dostają SMS-y z informacją, że mają po godz. 21 wpuścić do lokalu wyborczego każdego, kto chce oddać głos. Nie udało się w stolicy Małopolski zagłosować wszystkim do godz. 21. Głosowanie trwało długo po ogłoszeniu wyników exit poll. Komisja wyborcza przy ul. Mazowieckiej w Krakowie otwarta była jeszcze o godz. 22, ludzie wciąż czekali na możliwość oddania głosu. Członkowie komisji szacują, że lokal zamkną dopiero ok. 22.40.

„Wciąż do kilku-kilkunastu komisji dowozimy karty rezerwowe do głosowania” – powiedział PAP po godz. 21 Piotr Bukowski, dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK, koordynującego organizację wyborów. Jak podkreślił, w uzgodnieniu z okręgowymi komisjami wyborczymi, do wszystkich członków OKW w Krakowie wysłane są SMS-y z informacją, że po godz. 21 każdy, kto chce oddać głos, ma być wpuszczony na teren budynku lokalu lub w pobliże budynku, aby oddać głos. W ostatnich kilku godzinach kilkadziesiąt obwodowych komisji wyborczych w Krakowie zgłosiło zapotrzebowanie na dodatkowe karty do głosowania, a do jednej komisji trzeba było dowieźć dodatkową urnę z powodu przepełnienia obecnych urn. Tymczasem w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w SP nr 1 na ul. św. Marka zabrakło kart do głosowania. Członkowie komisji czekają na nowe karty, o godz. 18.35 osoby czekające na głosowanie dostały informację, że karty dotrą za 10 minut. Karty dotarły przed godziną 19. Podobne wieści napływają do nas z Obwodowej Komisji Wyborczej numer 22, która ma swoją siedzibę przy Rynku Kleparskim. Tam również zabrakło kart. Stojący w kolejce czekają, aż te dotrą.

"Otrzymaliśmy ogromną liczbę zgłoszeń, to jest kilkadziesiąt takich zgłoszeń, z obwodowych komisji wyborczych o zapotrzebowaniu na dodatkowe karty. Karty z rezerw na bieżąco rozwozimy do OKW. W pierwszej kolejności kierowca dostarcza karty do tych OKW, gdzie pozostało ich najmniej. Nie mamy jednak informacji, aby w którejś OKW całkowicie zabrakło kart" – powiedział PAP Piotr Bukowski, dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK, który koordynuje organizację wyborów. Jak podkreślił, OKW nie otrzymały 100 proc. wszystkich kart, tylko ok. 80 proc. – chodzi o względy logistyczne, by po głosowaniu łatwiejszy był transport kart.

My mamy informacje o dwóch komisjach w Krakowie, w których zabrakło kart - w SP nr 1 na ul. Św. Marka i OKWnumer 22, która ma swoją siedzibę przy Rynku Kleparskim. - W komisji na ul. Marka kart było więcej o 100 niż uprawnionych do głosowania mieszkańców, ale w ciągu dnia dopisało się jeszcze 300 osób - informuje nasza wysłanniczka.

W OKW nr 292 – w Liceum Ogólnokształcącym XLIII przy ul. Limanowskiego – w urnach zabrakło miejsca i konieczne było dostarczenie dodatkowej urny.

W OKW przy ul. Skarbińskiego krytyczna sytuacja, urząd dowozi dodatkowe karty i urny

Krytyczna sytuacja panuje w obwodowej komisji wyborczej nr 124 w LO przy ulicy Skarbińskiego. Do głosujących zapisało się tu wielu studentów, mieszkających w pobliskich akademikach. Aby rozładować kolejkę urząd miasta dowozi tam dodatkowe karty i urny do głosowania. Stojący w długiej kolejce są zaniepokojeni tym, że nie zdążą oddać głosu do godz. 21. „Tu dopisało się wielu studentów i stąd ta kolejka. Robimy wszystko, aby rozwiązać sytuację. Rozdysponowujemy tam dodatkowe środki. Jestem przekonany, że wszyscy zagłosują przed godz. 21” – powiedział PAP Piotr Bukowski, dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK, który koordynuje organizację wyborów.

W Krakowie są 454 komisje wyborcze, w tym 411 w stałych obwodach głosowania i 43 w obwodach odrębnych (szpitale, DPS-y, zakłady karne). Głosowanie i referendum potrwają do godz. 21.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Sprawdź wyniki wyborów Dowiedz się więcej