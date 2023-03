W Krakowie u włosko-ukraińskiej pary dilerów policja zabezpieczyła ponad 8 kg narkotyków. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności

Krakowscy kryminalni wspólnie z katowickimi funkcjonariuszami 20 marca br. zatrzymali 36-letniego Włocha oraz jego 26-letnią partnerkę z Ukrainy. Para jest podejrzana o posiadanie około 8 kilogramów narkotyków oraz wprowadzanie ich do obrotu. Do ich zatrzymania przez funkcjonariuszy policji doszło na jednym z bronowickich osiedli. Włosko-ukraińskiej parze grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Wspólna akcja policji

Kryminalni z Komisariatu Policji IV w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach pracowali nad sprawą dilerów powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców z terenu Małopolski i Śląska.

- Śledczy wstępnie wytypowali parę obcokrajowców, którzy według posiadanych przez nich informacji, mogli być zamieszani w nielegalny proceder obrotu narkotykami. 20 marca br. policjanci pojechali w rejon jednego z bronowickich osiedli, gdzie zamieszkiwać miał cudzoziemiec powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z włoskich klubów piłkarskich. Tam, około godz.10, funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki Renault, po tym jak zauważyli, że za jego kierownicą siedzi najprawdopodobniej wytypowany przez nich mężczyzna. Policjanci sprawdzili dane kierowcy i pasażerki, którymi okazali się być 36-letni Włoch oraz 26-letnia Ukrainka. Jak się okazało mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami - informuje małopolska policja.

Następnie policjanci udali się do dwóch mieszkań, które użytkowała para. W mieszkaniu na jednym z bronowickich osiedli śledczy zabezpieczyli m.in. prawie 100 sztuk woreczków foliowych wypełnionych brunatną substancją, woreczki foliowe zawierające kolorowe tabletki, biały proszek oraz słoiki i pudełka wypełnione substancjami, które zostały przekazane do dalszych badań. Oprócz tego w mieszkaniu znajdowały się również telefony komórkowe, kilka wag elektronicznych, maszyna do liczenia pieniędzy, gotówka w wysokości ok. 40 tys. zł oraz blisko 500 dolarów amerykańskich.

Jednak to nie był koniec. Z Bronowic kryminalni udali się do drugiego mieszkania pary w rejonie Krowodrzy, gdzie w trakcie sprawdzania znaleźli i zabezpieczyli zbryloną substancję koloru ciemnobrunatnego oraz przedmiot przypominjący rewolwer, który przekazany został do badań balistycznych. Ponadto policjanci przeszukali również zlokalizowany na jednym z nowohuckim osiedli garaż wynajmowany przez 36-letniego Włocha. Tam również natrafiali na słoiki, pudełka i woreczki foliowe wypełnione substancjami, które zostały zabezpieczone i przekazane do dalszych badań.

- 36-letni Włoch i jego 26-letnia partnerka zostali zatrzymani i przewiezieni do Komisariatu Policji IV w Krakowie, gdzie złożyli wyjaśnienia. Przy pomocy narkotesterów zbadane zostały wszystkie zabezpieczone substancje. Jak się okazało, para dilerów posiadała łącznie ponad 8 kg narkotyków, w tym 4 kg marihuany, prawie 1,5 kg haszyszu, niespełna 500 gramów mefedronu, ponad 200 gramów kokainy, ponad 4 tys. tabletek extasy oraz niewielkie ilości MDPV - informuje małopolska policja.

Sprawą włosko-ukraińskiej pary dilerów zajęli się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową krakowskiej komendy miejskiej, którzy zebrali obszerny materiał dowodowy i przekazali go do Prokuratury Rejonowej dla Krakowa-Krowodrzy.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec nich tymczasowy areszt na trzy miesiące. - 36-latek i jego 26-letnia partnerka odpowiedzą karnie za posiadanie znacznych ilości narkotyków i wprowadzanie ich do obrotu, za co grozić im może kara nawet 12 lat więzienia - podaje policja.