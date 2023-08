W Krakowie ruszył proces ws. kolizji z udziałem aktora Jerzego S. Motocyklista złożył obszerne zeznania. Przesłuchiwany będzie też biegły Ewa Wacławowicz

PPG

W środę przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy rozpoczął się proces w sprawie kolizji z udziałem aktora Jerzego S. i motocyklisty, do której doszło w Krakowie 17 października ub. r. Przesłuchany został motocyklista Sławomir G, a kolejny w kolejności będzie biegły, który wydał opinię, że obrażenia motocyklisty trwały mniej niż 7 dni, z czym nie zgodził się obrońca motocyklisty.- Jeżeli się okaże, że to kwestionowanie jest zasadne i obrażenia jednak są powyżej siedmiu dni, to wtedy nie jest to kolizja, a wypadek – wyjaśnił Sędzia Sądu Rejonowego Sławomir Szyrmer.