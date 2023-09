W Krakowie na Małym Rynku trwa jarmark na św. Michała. Zjechali się rzemieślnicy nie tylko z Polski

Jarmark na świętego Michała to wydarzenie, które promuje rzemiosło, lokalną sztukę ludową, produkty i wyroby spożywcze. Ponadto nawiązuje również do tradycji Krakowa będącego od średniowiecza miastem handlu i targów. Swoją bogatą ofertę zapewniają tu kupcy z różnych stron Polski, a także i Europy. W tym roku jarmark rozpoczął się w piątek, 1 września i potrwa do niedzieli, 10 września.

- Poznaj artystyczny kunszt małopolskich rzemieślników odwiedzając ich stoiska podczas Jarmarku na św. Michała na Rynku Głównym w Krakowie. Jak co roku można na żywo zobaczyć jak rzemieślnicy tworzą swoje produkty, skosztować małopolskich przysmaków i zobaczyć towarzyszące wydarzeniu występy artystyczne - zaprasza Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Na licznych stoiskach można oglądać rękodzieło prezentowane przez lokalnych rzemieślników z Małopolski. Bez dwóch zdań zakupione na Jarmarku przedmioty będą stale przypominać o wartości i pęknie ciągle żywej tradycji i kultury naszego regionu.