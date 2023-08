W Krakowie można wypożyczyć rower nawet na 3 miesiące. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Do dyspozycji tradycyjne jednoślady i elektryki

Rowery będą mogły wypożyczyć osoby pełnoletnie, mieszkające na co dzień w Krakowie, odpowiednio za: 29 zł i 79 zł miesięcznie (plus kaucja zwrotna: 100 zł za rower zwykły i 500 zł za elektryczny).

Do dyspozycji będzie na razie 500 rowerów tradycyjnych i 250 rowerów elektrycznych. Bardzo ważne, by swój wybór od razu zaznaczyć.

- Pierwsza pula rowerów zostanie wybrana losowo wśród osób, które napiszą do nas do 1 września do godz. 12.00. Kolejność zgłoszeń nie gra roli - podaje miejska jednostka.

Wynajem długoterminowy

Wypożyczalnia „LajkBike” proponuje rowery na wynajem długoterminowy. To znaczy, że sprzęt można wziąć do siebie do domu (czy akademika) na co najmniej miesiąc, a najwyżej trzy. Chodzi o to, by dać mieszkańcom (czy studentom) możliwość przetestowania roweru jako środka transportu po mieście, na swojej codziennej trasie. Ważne, aby mogli sprawdzić jego przydatność dla siebie, bez konieczności wydawania od razu dużych pieniędzy na zakup własnego sprzętu. Szczególnie chodzi tu o rowery elektryczne, które są stosunkowo drogie i dla wielu taki wydatek mógłby być mocno obciążający.