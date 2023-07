W Krakowie i Małopolsce nie brakuje talentów. Najzdolniejsi trafiają do Motoroli Solutions

- Krakowski oddział Motorola Solutions odwiedzili ostatnio Chad Werkema, Corporate Vice President Chief Supply Chain & Procurement oraz Andrew Hudgens, Vice President of Finance, Supply Chain & Operations. Jakie wieści przywieźli? - Mogę powiedzieć, że są to bardzo dobre informacje. Szefowie firmy zapowiedzieli, że Motorola Solutions jeszcze bardziej będzie się rozwijała m.in. w kierunku wideo, i na pewno sporo tej działalności zostanie ulokowane w Krakowie. A część zadań, jeżeli chodzi np. o software, już jest wykonywana w stolicy Małopolski.

- Wideo, czyli... - Mowa m.in. o rozwiązaniach z zakresu monitoringu, analizy wideo i kontroli dostępu, które gwarantują nie tylko ochronę obiektów, ale także dużych wydarzeń komercyjnych. To również kamery, w które są - lub będą - wyposażeni policjanci, strażacy, ratownicy... To zaawansowany sprzęt, który w szybkim czasie dostarcza odpowiednie informacje

- Jak Motoroli udało się przejść bez szwanku przez kryzysy ostatnich miesięcy? - Myślę, że to głównie zasługa antykryzysowego produktu. Nie tylko sam broni się jakością, ale jest też odpowiedzią na konieczność zwiększania poziomu bezpieczeństwa w zasadzie w każdym zakątku świata. Nasza oferta odpowiada więc na wszystkie lęki, obawy i niepokoje, które narodziły się np. podczas pandemii koronawirusa. To po pierwsze.

- W związku ze zmianami w tzw. łańcuchach dostaw nie zamierzacie - jako Motorola Solutions - przenieść części produkcji np. do Polski, do Krakowa? - Raczej nie. Około 70% produkcji trafia na rynek Stanów Zjednoczonych, a 30% lokujemy na pozostałych rynkach. W związku z tym to w USA i Kanadzie powstają fabryki. W ten bowiem sposób zbliżamy się do największych naszych rynków zbytu.

- Musieliście zmienić łańcuchy dostaw? - Każda firma musiała dostosowywać je do aktualnej sytuacji na globalnym rynku. W naszym przypadku było to choćby zwiększenie puli dostawców, zróżnicowanie strategii dla poszczególnych produktów czy dywersyfikacja produkcji. Naszych wyrobów nie wytwarzamy tylko na Dalekim Wschodzie, ale również w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

- Potrzeba pracy zdalnej zaskoczyła Was? - Sama potrzeba pracy zdalnej - nie. Już takie rozwiązania bowiem stosowaliśmy wcześniej w firmie. Natomiast gwałtowność przejścia na pracę zdalną - ale to chyba dotyczyło każdej firmy na świecie - oczywiście tak. Na szczęście nie było z tym większych problemów, więc cały czas mogliśmy świadczyć usługi klientom. W ten też sposób utrzymywaliśmy kontakt z dostawcami, a także powiększaliśmy ich grono.

- Czy w Krakowie, w którym tak wiele jest firm informatycznych, jest jeszcze szansa na wyłuskanie talentów?

- Zdecydowanie tak. W porównaniu z innymi miejscami Polski, ale i świata, Kraków wciąż bardzo dobrze wygląda. Co roku mury uczelni wyższych opuszcza kilkadziesiąt tysięcy absolwentów, wśród nich wielu bardzo utalentowanych w potrzebnych nam dziedzinach. Talentów więc w Krakowie nie brakuje. Tak myślimy my, ale także nasi szefowie, przenosząc do stolicy Małopolski coraz bardziej odpowiedzialne prace.

- Kiedyś firmy przenosiły się do Polski, w tym do Krakowa, głównie ze względu na niskie koszty pracy!

- To już przeszłość. Do Krakowa przesuwane są coraz bardziej odpowiedzialne zadania, takie które jeszcze niedawno trafiały do Londynu czy Stanów Zjednoczonych. Kraków może pochwalić się nie tylko utalentowanymi ludźmi, ale także tym, że większość z nich ma wykształcenie wyższe i mówi świetnie w języku angielskim, co w wielu innych lokalizacjach nie jest takie oczywiste. U nas odsetek ludzi z wyższym wykształceniem wynosi od 95 do 98 proc.