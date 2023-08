W Krakowie będzie jeszcze goręcej. Wydano ostrzeżenia o upałach Piotr Rąpalski

Anna Kaczmarz / Polskapresse / Dziennik Polski

Upały nie odpuszczają. Jak informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – termometry w Krakowie mogą wskazać nawet 33 st. C. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje od piątku, 25 sierpnia, od godz. 13.00 do niedzieli, 27 sierpnia, do godz. 20.00. Wedle prognoz temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 do 33 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 17 do 20 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska również określono na 80 proc.