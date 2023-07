W Kraków Airport rekord za rekordem. Wyniki szybują jak nigdy! Czy w lipcu w Krakowie powitamy 5 milionowego pasażera?

Kraków Airport - rekord za rekordem

Wydawało się, że po świetnym maju, kiedy to Kraków Airport wybrało 839 625 pasażerów, trudno będzie o kolejny tak spektakularny wynik. A jednak ten padł ledwie miesiąc później. 867 403 obsłużonych pasażerów w czerwcu oznacza wzrost o 16 proc. w stosunku do czerwca przedpandemicznego 2019 roku i aż o 21 proc. więcej w stosunku do czerwca 2022 roku.

- Już w pierwszych dniach czerwca odnotowaliśmy zwiększoną liczbę podróżnych. Nasi goście najczęściej wybierali wakacyjne tzw. słoneczne kierunki – podkreśla Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport.

Coraz więcej osób nie tylko wylatuje, ale także przylatuje do stolicy Małopolski. To turyści praktycznie ze wszystkich stron świata. Wpływ na to ma oczywiście turystyczna renoma Krakowa i Małopolski, ale także świetnie rozbudowana siatka połączeń.