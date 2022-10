W czwartek 6 października startuje w Teatrze Barakah przegląd filmów poświęconych Jackowi Kerouackowi

Najsłynniejszy pisarz Beat Generation, poeta, artysta, podróżnik, głos Ameryki nie tylko z artystycznych kawiarni, ale i robotniczych barów, ulic, dworców czy pociągów towarowych, w których na gapę podróżował wzdłuż i wszerz kraju, bo „droga to życie”. Jack Kerouac urodził się 100 lat temu. To powód do świętowania na całym świecie. W Krakowie świętować będziemy podczas sześciu spotkań filmowych. Obejrzymy dokumenty, fabuły, długie i krótkie metraże. Będą wykłady, dyskusje i koncerty. Ci, co nie znają, to poznają, a ci, co znają, to odkryją Jacka Kerouaca na nowo.

Tematyką pisarzy i poetów Beat Generation zajmuję się od kilkunastu lat. Napisałam o nich wiele artykułów, licencjat, magisterkę i prawie doktorat. Wielokrotnie byłam w Stanach Zjednoczonych, gdzie śladów Jack Kerouaca szukałam w archiwach, bibliotekach, księgarniach i zakątkach miast. Posiadam wiele materiałów, które z radością pokażę innym i trochę wiedzy, którą się podzielę. Dzięki kontaktom z beatnikowską społecznością zaprezentuję filmy, których próżno szukać w innych miejscach w Polsce oraz takie, których szukać można, ale szansa jest jeden na sto - zaprasza Anna Wyrwik, kuratorka cyklu.

Program:

6 października 2022 | 19:00