Uwalnianie miast od tranzytu i ciężarówek. Nowe obwodnice odciążą północ Krakowa, Zabierzów i Zielonki

W przyszłym roku planowane jest zakończenie budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, która w znacznym stopniu ma odciążyć miasto od ruchu samochodowego. Podobne efekty mają przynieść budowy obwodnic Zabierzowa i Zielonek. W piątek (21 lipca) podpisano umowy dotyczące realizacji tych wyczekiwanych inwestycji, które dodatkowo mają wpłynąć też na odkorkowywanie stolicy Małopolski.

– Obwodnica Zabierzowa to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w regionie. Przez tę miejscowość codziennie przejeżdża nawet przeszło 20 tys. pojazdów, w tym wiele samochodów ciężarowych. Dlatego jesteśmy zdeterminowani, aby ulżyć mieszkańcom Zabierzowa, a także kierowcom, którzy korzystają z trasy prowadzącej przez tę miejscowość, bo to przyniesie im wiele korzyści, takich jak mniejszy hałas, czyste powietrze i zaoszczędzony czas – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Tomasz Pałasiński, dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podkreśla: - Nowa droga będzie stanowić uzupełnienie obwodnicy Krakowa. Ta inwestycja to domknięcie układu komunikacyjnego, który będzie się składał z pełnego ringu autostradowego wokół Krakowa. Uzupełnieniem tego układu będzie obwodnica Zabierzowa, Trasa Wolbromska, obwodnica Zielonek. To wszystko w ciągu najbliższych lat spowoduje olbrzymie zyski komunikacyjne.

Obwodnica Zabierzowa z tunelem i czterema mostami

Obwodnica Zabierzowa powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Inwestycję zrealizuje firma Budimex, a wartość kontraktu to prawie 676 mln zł. Zgodnie z podpisaną 21 lipca umową, wykonawca na budowę obwodnicy ma 37 miesięcy, nie licząc przerw zimowych trwających od 16 grudnia do 15 marca. Planowany termin zakończenia zadania to sierpień 2027 roku.

- Obwodnica Zabierzowa została wpisana do programu budowy dróg krajowych już w 2007 roku. Niestety nie była popularną inwestycją w czasie rządów naszych poprzedników. Po 2016 roku przyspieszyliśmy działania przygotowawcze. Dziś, wreszcie, po wielu perturbacjach, trudnościach udało się zabezpieczyć niebagatelne środki na realizację tej inwestycji - zaznacza minister Andrzej Adamczyk. - To będzie wymarzona droga dla wszystkich tych, którzy korzystają z historycznej „bytomki” drogi nr 79, łączącej Kraków ze Śląskiem - dodaje.

Obwodnica Zabierzowa będzie miała długość 10,3 km i zostanie poprowadzona po północnej stronie miejscowości. Trasa powstanie jako nowy przebieg Drogi Krajowej 79, ma przejąć ruch tranzytowy i dzięki temu poprawić płynność ruchu lokalnego. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu w latach 2020-2021 przez Zabierzów przejeżdża codziennie ponad 21 tysięcy pojazdów, z czego prawie 2,5 tysiąca to ciężarówki. Inwestycja ma więc wpłynąć pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców.

Obwodnica Zabierzowa rozpocznie się przy węźle Modlniczka. Przez pierwsze 3,5 km będzie to trasa dwujezdniowa, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. W okolicy ul. Kasztanowej będzie miał początek tunel o długości 317 metrów, który zostanie poprowadzony pod ul. Krakowską. Nad tunelem powstanie m.in. rondo i nowy układ dróg lokalnych. Na budowanej obwodnicy powstaną także cztery mosty i siedem wiaduktów. - Dla nas to jest wielka, historyczna chwila. Czekałam na ten dzień 16 lat, bo w 2007 roku budowa obwodnicy po raz pierwszy została wpisana do rządowego programu. Jako urzędnik, który już trochę lat pracuje, mam świadomość, że gdyby nie pan minister Andrzej Adamczyk, to tej inwestycji pewnie by nie było. W Zabierzowie o niczym innym się nie mówi, jak o rozpoczęciu tego zadania. Wszyscy bardzo się cieszą - podkreśla wójt Zabierzowa Elżbieta Burtan.

Czas na drugi etap obwodnicy Zielonek

W piątek, 21 lipca, w siedzibie krakowskiego oddziału GDDKiA minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, w obecności wicemarszałka Małopolski Łukasza Smółki podpisał też kontrakt na dofinansowanie budowy II etapu obwodnicy Zielonek.

Nowa trasa powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 od węzła z Północną Obwodnicą Krakowa do skrzyżowania z ul. Krakowskie Przedmieście w Trojanowicach.

W ramach odcinka o długości ok. 2 km zaprojektowane zostaną m.in. dwa wiadukty, most, chodniki i ścieżki rowerowe, a także drogi dojazdowe do obsługi terenów przyległych. Szacunkowy koszt budowy drugiego II etapu obwodnicy Zielonek wraz z wykupem gruntów to ponad 70 mln zł. Inwestycja została dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 35 mln zł. Rozpoczęcia zadania planowane jest w 2024 roku, a zakończenie w 2026 roku. - Realizujemy nasz cel, aby miejscowości, osiedla były wolne od ruchu tranzytowego. Tak będzie w przypadku Zielonek, gdzie dofinansowujemy inwestycję samorządu Województwa Małopolskiego. Po zrealizowaniu tego zadania i Północnej Obwodnicy Krakowa, mieszkańcy Zielonek i sąsiednich miejscowości wreszcie będą mogli odsapnąć i cieszyć się tym, że główny ruch skierowany jest na drogi o charakterze tras autostradowych i ekspresowych - zaznacza minister Andrzej Adamczyk.

Przypomnijmy, że trwa budowa Trasy Wolbromskiej - zachodniej obwodnicy Zielonek. Nowa droga o długości około 2 km powstaje na terenie gmin Kraków i Zielonki. Budowana jest od rejonu ul. Pachońskiego w Krakowie do północnej obwodnicy.

Północną obwodnicą pojedziemy we wrześniu 2024 roku

W przypadku budowy Północnej Obwodnicy Krakowa we wrześniu tego roku ma być gotowy odcinek od węzła Batowice do węzła Węgrzce. Zapadła jednak decyzja, że nie zostanie udostępniony, ponieważ dużego ruchu samochodowego nie będą mogły przejąć już korkujące się ulice w Nowej Hucie. Trzeba będzie poczekać do września 2024 roku, na kiedy zaplanowano zakończenie całej inwestycji.

Północna obwodnica (w ciągu drogi ekspresowej S52) będzie miała długość 12,3 km i dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej z nich. Węzły drogowe połączą ją z istniejącym układem komunikacyjnym, a 20 km dróg dojazdowych pozwoli na dogodne dojazdy z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości. Do węzła Modlnica dobudowane zostaną cztery łącznice.

Znajdujący się na drugim końcu węzeł Kraków Mistrzejowice wybudowany zostanie w ramach realizacji S7 i połączy obie drogi ekspresowe, zamykając tym samym ring wokół Krakowa. W ciągu S52 POK powstaną także dwa tunele (w Zielonkach ma 653 m, a w Batowicach 496 m), 27 obiektów (wiadukty, estakada) i 4 km murów oporowych. Między tunelem w Batowicach a węzłem Węgrzce powstaje najdłuższa na odcinku S52 estakada, mająca prawie 570 metrów długości. Wzrasta popyt na rynku nieruchomości