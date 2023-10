Utrudniony dojazd do Cmentarza Salwatorskiego. Najlepiej wsiąść w miejski autobus. Znicze od 3 zł Piotr Tymczak

Na krakowskich cmentarzach przed świętem Wszystkich Świętych jest coraz większy ruch. Tak też jest na Salwatorze. Do znajdującej się tam nekropolii w tym roku nie można dojechać tramwajem z powodu remontu ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej, które są zamknięte dla ruchu. Do tego z powodu remontu częściowo wyłączony jest też most Dębnicki. Mocno utrudniony jest więc również dojazd samochodem. Do Cmentarza Salwatorskiego dojeżdża natomiast specjalny autobus. Na miejscu można kupić znicze, wiązanki kwiatów. Jest też stoisko ze słodyczami.