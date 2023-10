Utrudnienia w Krakowie. Prace przy Kuźnicy Kołłątajowskiej i inne remonty w mieście

Tramwaj do Górki Narodowej i Kuźnicy Kołłątajowskiej

Rozbudowa al. 29 Listopada: zmiany od granicy miasta do ul. Banacha

Od 19 do 23 października ruch na al. 29 Listopada, na odcinku od granicy miasta do ul. Banacha, będzie prowadzony w obu kierunkach jezdnią zachodnią. W tym czasie jezdnia wschodnia będzie zamknięta dla ruchu. Wykonawca będzie układał na niej ostatnią warstwę asfaltu.

Ruszyła rozbudowa fragmentu ul. Pychowickiej

16 października ul. Pychowicka została zamknięta dla ruchu na ok. 400-metrowym odcinku – od skrzyżowania z ulicami Norymberską i Wyłom. Dojazd do posesji w miarę możliwości jest zachowany, podobnie ciągi piesze i rowerowe (ich lokalizacja będzie się zmieniać wraz z postępem robót).

Objazd do ul. Pychowickiej – od strony skrzyżowania z ul. Kobierzyńską. Z kolei dojazd do ul. Norymberskiej – wyłącznie przez skrzyżowanie ul. Grota-Roweckiego, Łagiewnickiej i Norymberskiej.

Tramwaj do Mistrzejowic: Duże zmiany na ul. Lublańskiej, Młyńskiej i al. Bora-Komorowskiego

Na ul. Lublańskiej, od ronda Barei do ronda Polsadu, zostanie po jednym pasie dla ruchu kołowego. Ruch pieszy zostanie przekierowany z zamkniętych chodników do wyznaczonych ciągów na jezdni oraz na dostosowane tereny zielone.

Na ul. Lublańskiej na dojeździe do ronda Polsadu od strony zachodniej zostaną dla ruchu kołowego dwa pasy ruchu: jeden do jazdy w lewo w kierunku ronda Barei oraz jeden do jazdy w prawo w kierunku ronda Młyńskiego.

Na al. Bora-Komorowskiego dla ruchu kołowego pozostanie pas do skrętu w prawo oraz jeden pas do jazdy na wprost.

Remonty dróg wewnętrznych w Bronowicach

Nocne prace w tunelach Trasy Łagiewnickiej, tak pojedzie linia nr 608

Remonty na drogach aglomeracji, zmiany tras linii nr 207 i 229

Od najbliższej środy, 18 października, swoje trasy zmienią linie aglomeracyjne nr 207 i 229. Ma to związek z remontami dróg w Zielonkach, Trojanowicach i Rusocicach.

Remont ul. Trojanowickiej w Zielonkach i ul. Krakowskiej w Trojanowicach

Od 18 października przez okres około miesiąca, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od ok. 7.30 do ok. 17.30, zamknięta dla ruchu będzie ul. Trojanowicka w Zielonkach i ul. Krakowska w Trojanowicach.

W tym czasie linia nr 207 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: „Krowodrza Górka P+R” – ... – przystanek „Zielonki Rozjazd”, Zielonki: ul. Garlicka – „Zielonki Jaskinia Zielonkowska”.

