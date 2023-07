Usłyszymy najpopularniejsze przeboje z jego kariery. Sting wystąpi w czwartek 20 lipca w krakowskiej Tauron Arenie

Brytyjski piosenkarz przyjedzie do Krakowa z czeskich Pardubic, gdzie w środę wieczorem w Enteria Arenie da koncert dla naszych południowych sąsiadów. To oznacza, że będzie pod Wawelem dopiero w czwartek. Czy znajdzie czas na zwiedzanie miasta? Niekoniecznie - tym bardziej, że śpiewał w Krakowie już dwukrotnie i być może wtedy miał więcej czasu. Kolejny występ ma jednak dopiero w sobotę 22 lipca we francuskiej miejscowości Saint-Julien-en-Genevois. To może oznaczać, że w piątek będzie odpoczywał w Krakowie.

Czwartkowy koncert Stinga pod Wawelem odbędzie się w ramach jego trasy koncertowej "My Songs". Brytyjski wokalista prezentuje w jej ramach swoje największe przeboje - zarówno te z kariery solowej, jak i te z czasów jego występów z grupą The Police. To oznacza, że usłyszymy takie hity, jak "Message In The Bottle", "Walking On The Moon", "Roxanne", "So Lonely", "Every Breath You Take", "If You Love Somebody Set Them Free", "Englishman in New York", "Shape of My Heart" czy "Fragile". W sumie będą to aż 22 piosenki.