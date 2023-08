"Urodzeni mordercy" w krakowskich kinach studyjnych w ramach przeglądu "100 lat Warner Bros."

"Urodzeni mordercy" to najbardziej kontrowersyjny film w karierze Olivera Stone’a. Ta pełna przemocy i formalnych eksperymentów produkcja została zrealizowana na podstawie scenariusza Quentina Tarantino, który ze względu na daleko idące zmiany w historii, zażądał wycofania swojego nazwiska z napisów początkowych.

Tytułowi “urodzeni mordercy” to Mikey (Woody Harrelson) i Mallory Knox (Juliette Lewis). Ta para kochanków i psychopatycznych zabójców, jedzie przez Amerykę drogą 666. W trakcie podróży dokonuje brutalnych morderstw na przypadkowo spotkanych, niewinnych ludziach. Knoxowie zawsze zostawiają jednego żywego świadka, aby opowiedział o tym, co zobaczył. Dokonania pary z lubością relacjonują wszędobylskie media, które kreują ich na bohaterów zbiorowej wyobraźni.

Zdjęcia do filmu kręcono niemal w całych Stanach Zjednoczonych: od Arizony po Chicago, a także w pilnie strzeżonym więzieniu stanowym Stateville. Film Stone’a to kwintesencja postmodernizmu: intertekstualny, kolażowy, pastiszowy eksperyment z formą i narracją. W Urodzonych mordercach znalazły się zdjęcia kolorowe i czarno-białe, dające wrażenie autentyczności ujęcia “kamerą z ręki”, niechronologiczna narracja oraz liczne nawiązania do popkultury.