Upały w Krakowie i tłumy na Bagrach. Krakowianie opalają się na słońcu i chłodzą w wodze. Pełnia lata! Klimat jak w wakacyjnym kurorcie

Upał w Krakowie i tłumy na Bagrach

Nad zalewem Bagry dziś prawdzie tłumy. Nie ma się czumu dziwić! W taką pogodę nie ma nic lepszego niż plaża, piasek i orzeźwiające kąpiele. Jeśli do tego dodamy piknik na trawie pod drzewem, zimne lody czy siatkówkę plażową, to możemy poczuć się jak na wakacjach. Tym bardziej, że po jeziorze pływają żaglówki, rowerki wodne i popularne deski SUP.

Plaże od południa są całe zapełnione. Ciężko znaleźć wolne miejsca. Nie wszyscy jednak wybrali opalanie i kąpiele w zalewie. Część ludzi zdecydowało się na pikniki w cieniu pod drzewami, lekko na uboczu. Niektórzy oddychali pełnym jodu powietrzu z tężni solankowej.