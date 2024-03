Umowa na dokumentację projektową dla drogi ekspresowej podpisana. Spółka sprawdzi teren, gdzie mogłaby zostać poprowadzona trasa S7

Inwentaryzacja

W lutym prezydent Krakowa Jacek Majchrowski skierował pismo do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, w którym przypomniał problematykę związaną z planowaną budową drogi ekspresowej S7 odcinek Kraków – Myślenice. Prezydent podtrzymał także stanowisko miasta i ponownie zapewnił o otwartości tutejszego samorządu na współpracę, w celu sprawnej i uwzględniającej interes lokalnej społeczności realizacji planowanej inwestycji.

Ogromny obiekt stoi wzdłuż linii kolejowej, między ul. Sandora Petöfiego i Karola Łowińskiego. Jest to początek estakady trasy S7 od strony południowo wschodniej. Betonowy kolos będzie pełnił rolę…

Obawy mieszkańców

Prezydent zwrócił uwagę na konieczność sprawnej realizacji brakującego odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy Krakowem a Myślenicami, co wynika w szczególności ze stopnia zaawansowania dotychczasowych prac prowadzonych przez GDDKiA w zakresie budowy drogi S7 po północnej stronie miasta, czyli od granicy województwa świętokrzyskiego do węzła Kraków Mistrzejowice, a których zakończenie planowane jest na rok 2025.

Spodziewany napływ ruchu w wyniku udrożnienia wjazdu do Krakowa od strony północnej poprzez drogę S7, bez jednoczesnego wyprowadzenia tego ruchu poza miasto w kierunku południowym, skutkować będzie bardzo poważnymi, negatywnymi konsekwencjami przeciążenia układu drogowego nie tylko na odcinku drogi S7 od węzła Kraków Mistrzejowice do węzła Kraków Bieżanów, ale również blokowaniem autostrady A4 na całym odcinku od węzła Kraków Bieżanów do węzła Kraków Południe przez pojazdy jadące w kierunku drogi krajowej DK7 .